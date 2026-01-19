PNP detiene a sujeto con mercadería de contrabando valorizada en más de 1 millón de soles

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Golpe contra el crimen organizado. La Policía Fiscal de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron a un sujeto que sería parte de la banda criminal 'Los Magníficos del contrabando' el cual se encargaba de ingresar mercadería de contrabando en vehículos de carga pesada.

La intervención policial dio con la incautación del material de contrabando cuyo monto ascendería a más de 1 millón de soles, dando cuenta de la actividad criminal.

Intentó ingresar contenido de contrabando

El ingreso de mercadería de contrabando al país fue controlado por la PNP en un último operativo policial realizado en el departamento de Arequipa.

Un hombre conocido en el mundo del crimen como alias 'Chino' fue detenido por parte de efectivos de la Policía Fiscal cuando este se disponía a ingresar contrabando mediante n vehículo de carga pesada al interior del país.

El operativo policial se dio en la carretera Arequipa-Puno tras la labor de inteligencia de la PNP que seguía los pasos de la banda criminal 'Los Magníficos del contrabando'.

Durante las diligencias fiscales, la PNP realizó la verificación y conteo de toda la mercadería de contrabando incautada que tendría procedencia extranjera intentando ingresar al territorio peruano de manera ilícita.

Dentro de la mercadería incautada se encontraron productos de cuidado personal como desodorantes, shampoos, cremas y otros productos relacionados a este rubro.

El vehículo de carga en donde se incautó todo el material también fue puesto a disposición de las autoridades policiales como medio probatorio del delito intervenido.

Productos valorizados en más de 1 millón de soles

Todos los productos incautados fueron trasladados hacia la dependencia policial en Arequipa. Tras el conteo e incautación, la Policía Nacional estimó que en total la mercadería de contrabando estaría valorizada en más de 1 millón de soles.

La unidad vehicular junto con el detenido permanecen en la comisaría fiscal para continuar con las diligencias correspondientes. La intervención se dio con un oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Aduana). Todo el material intervenido sería internado en los almacenes de esta entidad.

Por cometer el delito de contrabando, el sujeto podría enfrentar una pena privativa de la libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años. La PNP determinará si tendrá un sanción penal.

