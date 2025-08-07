PJ libera con restricciones a Guillermo Soto Méndez, acusado por tocamientos indebidos a actriz

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial ha puesto en libertad bajo comparecencia con restricciones a Guillermo Soto Meléndez, hombre acusado de realizar tocamientos indebidos a la actriz peruana Kimberly Pérez cuando ella se encontraba caminando en inmediaciones de la avenida República de Panamá tras salir de un gimnasio en Surquillo.

Acusado fue liberado

En la audiencia del caso, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó comparecencia con restricciones por el plazo de seis meses como presunto autor del delito de tocamientos indebidos. Tras la audiencia, de aproximadamente tres horas, el juez declaró fundada la solicitud de un proceso inmediato. Ahora se espera que la Fiscalía haga el requerimiento de acusación para que el caso se tramite de manera rápida.

A través de la red social X, la Corte Superior de Justicia de Lima (CJS) indicó que el investigado no aceptó ser autor del delito en mención. La resolución del juez es la audiencia dispuso reglas de conducta que Soto deberá cumplir como "la prohibición de acercarse o comunicarse con la agraviada con fines de agresión física o psicológica, entre otras"

Actualmente, Guillermo Soto ha sido puesto en libertad al no encontrar que cumpla con los requisitos para una prisión preventiva.

Sujeto contaría con antecedentes

La actriz, quien valientemente persiguió a su presunto agresor, grabó con su propio celular el escape de Soto Meléndez. Gracias a la intervención de dos transeúntes, se logró capturar al sujeto e informar el caso a las autoridades policiales. El sujeto fue trasladado a la comisaría de Surquillo tras ser detenido.

En comunicación con Panamericana Televisión, la actriz reveló que este no sería la primera vez que Soto Meléndez comete estos actos ilícitos contra el bien común. El agresor contaría hasta con tres denuncias formales.

Me han llegado tres denuncias formales por el mismo delito de tocamientos indebidos y además denuncias que no procedieron de este hombre que también las venía siguiendo cerca de sus centros de estudios o casa, añadió

Guillermo Soto Méndez acusado por tocamientos indebidos fue puesto en libertad bajo comparecencia con restricciones entre las cuales no podrá acercarse o comunicarse con la agraviada. Ahora, se espera que la Fiscalía actué inmediatamente dentro de las 24 horas, luego que el juez declarará fundada la solicitud de llevar un proceso inmediato.

El acusado contaría hasta con tres antecedentes por el mismo delito pero actualmente se encuentra en libertad por con encontrarle requisitos para cumplir una prisión preventiva.