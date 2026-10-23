Villa María del Triunfo: lluvias vuelven a inundar bypass de Pachacútec y obligan a restringir el tránsito

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las lluvias registradas en Lima durante las últimas horas volvieron a generar complicaciones en el distrito de Villa María del Triunfo. Esta vez, el bypass Nueva Esperanza, ubicado en la avenida Pachacútec, terminó inundado y obligó a restringir el tránsito vehicular por la parte inferior de la infraestructura, afectando la circulación en uno de los principales corredores de Lima Sur.

Las precipitaciones comenzaron durante la noche anterior y continuaron hasta la madrugada. Aunque la llovizna cesó aproximadamente a las 3:30 a. m., el agua permanecía acumulada en distintos puntos del bypass después de las 7:00 a. m.

Ante esta situación, se desplegaron equipos para retirar el agua empozada y permitir que los vehículos puedan volver a circular con normalidad. Mientras se desarrollan estas labores, los conductores deben considerar las restricciones y transitar con precaución por los alrededores.

Trabajos de emergencia para retirar el agua acumulada

La acumulación de agua en la parte más profunda del bypass motivó el despliegue de maquinaria y personal para atender la emergencia. Entre los equipos utilizados se encuentran camiones cisterna, hidrojets y motobombas, destinados a succionar el líquido que permanece sobre la calzada.

La Municipalidad de Villa María del Triunfo dispuso el cierre temporal del acceso a la parte baja de la vía para evitar situaciones de riesgo. Asimismo, las labores de extracción buscan recuperar las condiciones necesarias para restablecer el tránsito vehicular.

La presencia de agua también fue advertida en sectores de la avenida Pachacútec que permanecían habilitados. Por ello, se recomendó a los conductores reducir la velocidad y evitar maniobras que puedan ocasionar accidentes o salpicaduras hacia los peatones.

Un problema que vuelve a repetirse en Lima Sur

La inundación del bypass no constituye un episodio aislado. Hace aproximadamente dos meses, un bus de transporte público quedó atrapado en el mismo lugar debido al nivel alcanzado por el agua tras las precipitaciones.

Estos antecedentes evidencian las dificultades que presenta esta infraestructura para evacuar el agua durante los episodios de lluvia. La acumulación recurrente también genera preocupación entre los usuarios que dependen de esta vía para desplazarse diariamente.

Además, el cierre de la parte inferior obliga a los vehículos a utilizar rutas alternativas, lo que puede complicar la circulación en las inmediaciones del cruce de las avenidas Pachacútec y 26 de Noviembre.

La nueva inundación del bypass Nueva Esperanza evidencia la necesidad de atender los problemas que favorecen la acumulación de agua en esta infraestructura. Mientras continúan los trabajos para recuperar la vía, resulta fundamental que las autoridades evalúen medidas preventivas que reduzcan el riesgo de nuevos aniegos y eviten que las lluvias vuelvan a interrumpir el tránsito en Villa María del Triunfo.