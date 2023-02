Villa María del Triunfo: Yerno quemó casa de su suegra luego que su pareja terminara la relación

08/02/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

En Villa María del Triunfo, José Rúa Palacios (28) es el presunto responsable de quemar la casa de su suegra y familiares. El hecho estuvo antecedido por la ruptura entre él y su hija.

"Me siento muy mal, quisiera que me apoyen. Me puede hacer algo a mí y a mi familia, por favor que me ayuden" pidió entre lágrimas la suegra del victimario a los medios de comunicación.

José Rúa llegó hasta el inmueble ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo, quien aprovechó la ausencia de su suegra para dar rienda a su maquiavélico plan de incendiar la vivienda de quien, en algún momento, fue "el amor de su vida".

El fuego consumió todo a su paso, el hecho conmocionó a los vecinos quienes hicieron una cadena de ayuda para sofocar las dantescas llamas perpretadas por José Rúa Palacios.

"Gracias a Dios como es construida [la casa], no nos afectó mucho, pero también llegó a afectar toda la parte de esquina. Ahorita estamos con temor que pueda volverlo a hacer y pasar a otras casas [el siniestro]", indicó la expareja de Rúa Palacios (28).

El exyerno, presunto causante del incendio del hogar ubicado en la zona de Villa María del Triunfo, cuenta con antecedentes policiales de gran importancia, tales como: violencia física, tráfico ilícito de drogas, robo y violencia sexual; los cuales han sido reportados con anterioridad y se suman al actual hecho de terror causado a su expareja y su familia.

Se reporta que el sujeto no se encontraba en su casa cuando el operativo policial se acercó a su domicilio para hacer las pesquisas del caso; se dio a la fuga tras el imperdonable hecho. Por otro lado, la víctima teme que vuelva a su domicilio y se pueda vengar de ella y su familia.