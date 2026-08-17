Villa El Salvador: incendio de gran magnitud consume almacén de reciclaje con materiales inflamables

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio de gran magnitud se registró durante la madrugada en un almacén de reciclaje ubicado en el sector del Parque Industrial de Villa El Salvador. El siniestro, catalogado como código 2, generó una emergencia debido a la presencia de material inflamable y las constantes explosiones que se escuchaban dentro del establecimiento.

Hasta el lugar llegaron ocho unidades del Cuerpo de Bomberos para controlar las llamas y evitar que el fuego se extienda hacia los almacenes colindantes. De acuerdo con las primeras informaciones, el incendio habría provocado importantes daños materiales en el negocio, mientras las brigadas continúan trabajando para controlar la emergencia.

Bomberos enfrentan falta de agua en la zona

Uno de los principales problemas que enfrentan los bomberos es la falta de agua en la zona. Pese a que se han reportado aniegos en calles cercanas, el abastecimiento en el punto del incendio es nulo. Por ello, los bomberos solicitaron con urgencia el envío de camiones cisterna para reforzar las labores.

La situación también representa un riesgo debido a las constantes explosiones registradas al interior del almacén, aparentemente provocadas por la inflamabilidad del material acumulado. La emergencia ocurre en una zona rodeada de múltiples establecimientos, por lo que los equipos de emergencia buscan evitar que las llamas alcancen otros locales.

En medio de la emergencia, familiares del propietario llegaron hasta el lugar y expresaron su preocupación por las pérdidas ocasionadas por el incendio. La madre del dueño del negocio relató entre lágrimas la magnitud de los daños provocados por el siniestro.

"Es mi hijo, el negocio, hemos perdido demasiado en este negocio, hemos perdido todo", dijo la mujer muy apenada.

🔴🔵 VES: incendio consume almacén de reciclaje en el sector de Parque Industrial.



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Mientras tanto, los bomberos continúan trabajando para controlar completamente las llamas, con apoyo del personal de la Municipalidad de Villa El Salvador, que llegó para brindar soporte logístico. Se espera que, una vez controlada la emergencia, se realicen las investigaciones correspondientes para determinar las causas que originaron el incendio.

Es así que, el incendio ocurre en una jornada marcada por las intensas lluvias y aniegos que afectan distintos puntos de Lima. Mientras en Villa El Salvador las precipitaciones provocaron inundaciones y complicaciones viales, en el Parque Industrial otro tipo de emergencia movilizó a Bomberos. La falta de agua para controlar el fuego evidencia el contraste de una situación particular: calles anegadas en sectores cercanos, pero dificultades para abastecer a los equipos de emergencia.