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Bus del Metropolitano impactó contra baranda de Vía Expresa: accidente dejó 18 heridos

Un bus del Metropolitano chocó contra las barandas de seguridad de la Vía Expresa en San Isidro, dejando al chofer atrapado y el servicio restringido. Unidades de rescate y la ATU vienen trabajando para atender a los heridos.

El chofer se encuentra atrapado entre los metales del bus.
El chofer se encuentra atrapado entre los metales del bus. (Composición Exitosa)

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/05/2026

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Un grave accidente de tráfico se dio la tarde de este martes en la Vía Expresa luego de que un bus del Súper Expreso 5 del Metropolitano, se estrellara contra con una baranda metálica de seguridad. El siniestro, tuvo lugar cuando el vehículo se hallaba cerca de la estación Andrés Reyes, quedando el conductor atrapado en la cabina.

Atención de heridos y respuesta de emergencia

El incidente se produjo alrededor de las 4 de la tarde, movilizando así unidades de emergencia, entre ambulancias y equipos de rescate. La parte delantera del vehículo quedó totalmente destrozada por la colisión con los divisores de carril, lo que provocó pánico entre los pasajeros allí presentes.

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), mediante el SAMU se activó rápidamente el desplazamiento de seis ambulancias para atender a las personas afectadas. Los profesionales de salud la información, que han atendido y realizado el traslado de tres pacientes estables a los centros médicos más cercanos.

Miembros de la Policía Nacional del Perú acudieron de inmediato para poder controlar el flujo de vehículos y que pueda facilitar el trabajo de los paramédicos. La principal prioridad de los brigadistas del SAMU y los bomberos se enfocó en liberar al chofer del bus y evaluar la situación de los pasajeros.

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A su vez, personal de la ATU se encuentra coordinando el traslado de los heridos y se les pueda brindar la asistencia médica requerida. Pese la magnitud del impacto, las autoridades aún mantienen unidades en alerta para que se pueda garantizar una respuesta rápida en el caso de que pueda ser requerida. 

@exitosanoticias 🔴🔵 #URGENTE | Bus del Metropolitano impactó contra estación Canaval y Moreira en San Isidro. Se reportan heridos tras incidente y congestión vehicular. #Exitosanoticias #metropolitano #choque #bus #estación ♬ sonido original - Exitosa Noticias

La infraestructura metálica de la Vía Expresa sufrió daños considerables, lo que obligó a los técnicos a evaluar la estabilidad de la zona. Mientras tanto, los bomberos utilizaron herramientas hidráulicas para intentar liberar al conductor, quien hasta el momento se encuentra atrapado entre los fierros retorcidos del bus.

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Medidas operativas y estado actual del servicio

Para evitar el colapso total del sistema, se habilitó de manera provisional la vía mixta con dirección al sur para los buses. Este procedimiento busca que se pueda dar la continuidad del transporte, aunque esta se de de manera restringida por labores de limpieza y peritaje.

La ATU iniciará una investigación exhaustiva que determine si el siniestro fue provocado por una falla mecánica o un error humano. Por ello, las autoridades recomiendan a los ciudadanos tomar precauciones ante la congestión vehicular generada por este choque en la Vía Expresa.

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