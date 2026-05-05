¡Es oficial!: Juan Pablo II se queda sin director técnico tras mala gestión del club en la Liga 1

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El estratega argentino Marcelo Zuleta finalizó su vínculo laboral con el equipo norteño después de una racha negativa de partidos en el campeonato. Los directivos y el cuerpo técnico decidieron separar sus caminos en busca de una mejora urgente en la tabla de posiciones actual.

Resultados negativos apuran la salida del estratega

La gestión deportiva de Zuleta al mando del equipo de Chongoyape no pudo establecer un estilo de juego que fuera eficiente en las trece jornadas disputadas. Las tres victorias del equipo, con la presión de los aficionados y la de los medios de comunicación.

En la actualidad, el cuadro se posiciona en el puesto catorce del torneo con sólo quince puntos acumulados hasta la fecha del anuncio oficial. Esta situación los mantiene peligrosamente cerca de los últimos.

La reciente derrota ante Universitario de Deportes en la ciudad de Trujillo fue la gota que derramó el vaso para la salida del comando técnico. La directiva sostuvo una charla respetuosa con el profesional antes de oficializar su salida del club.

Juan Pablo II informa que el profesor Marcelo Zuleta acordó con la directiva del club, por mutuo consentimiento, dar por concluido el vínculo laboral del DT y su comando técnico.@apresion1 @L1MAX_ pic.twitter.com/s951llNBzQ — Ernesto Jerónimo Macedo León (@MacedoJeronimo) May 5, 2026

Inestabilidad en los banquillos de la Liga 1

El panorama del fútbol nacional muestra una preocupante falta de procesos largos, sumando ya once entrenadores despedidos en lo que va del año. Instituciones de prestigio como Sporting Cristal y Universitario también han cambiado de mando debido a las altas exigencias de resultados.

Nombres con amplia trayectoria como Juan Reynoso y Paulo Autuori forman parte de la lista de profesionales que no terminaron sus contratos vigentes. Esta volatilidad afecta directamente el rendimiento de los jugadores y la planificación estratégica de los clubes peruanos en competencia.

El comunicado emitido por la institución agradece el profesionalismo mostrado por el cuerpo técnico saliente durante los meses de arduo trabajo. En los próximos días se darán a conocer los nombres de los posibles candidatos para asumir el reto de la permanencia.

La directiva busca ahora un perfil que conozca el medio local y pueda adaptarse rápidamente a las condiciones geográficas de la sede del equipo. El objetivo principal es sumar puntos vitales en las siguientes cinco fechas para alejarse del fondo de la tabla.

El equipo de Chongoyape necesita urgentemente recuperar el paso para evitar complicaciones con el descenso en las próximas jornadas del campeonato local. Marcelo Zuleta dejó de ser el entrenador del club donde juega Christian Cueva en un momento crítico para la institución de la ciudad.