VMT: Familia de mototaxista detenido denuncia que policía motorizado provocó accidente en Av. San José

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un accidente de tránsito entre un policía motorizado y un mototaxista ocurrido la noche del lunes en Villa María del Triunfo ha generado cuestionamientos sobre las circunstancias del hecho. La familia del conductor de la mototaxi denunció que el efectivo policial habría provocado el choque y exigió que se revisen las cámaras de seguridad para determinar responsabilidades.

Choque entre mototaxista y policía motorizado

El incidente se registró minutos antes de las 9:00 p. m. en la intersección de la avenida San José con el jirón Unión. Según los primeros reportes, dos policías motorizados intentaban cruzar la vía. El primero logró pasar sin inconvenientes, pero el segundo terminó impactando contra el costado de una mototaxi conducida por Roger Guevara, quien además transportaba a dos pasajeros.

La fuerza de la colisión fue tal que una de las puertas de la unidad terminó desprendida y quedó en medio de la pista. Tanto el policía herido como los pasajeros fueron auxiliados de inmediato y trasladados para recibir atención médica. Sin embargo, la situación del conductor generó reclamos entre sus familiares.

A través de una llamada telefónica, Roger Guevara, quien permanece detenido en la comisaría de Villa María del Triunfo, aseguró que los policías circulaban a gran velocidad y que no advirtió señales que alertaran su presencia.

"Todo ha ocurrido en el cruce. Con uno pasó pero con el otro ya no pude hacer nada. No han tenido nada prendida ni siquiera atrás, pero lo que yo no me pude percatar es que ellos pasaron de la nada volando y yo como estoy cruzando toque el claxon", indicó en llamada para Exitosa.

🔴🔵 VMT: Familia de mototaxista detenido denuncia que policía provocó choque en av. San José.



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Testigos serían clave en el caso

Las dudas sobre la versión policial también fueron reforzadas por un testigo que presenció el accidente. Según relató, no escuchó sirenas antes del impacto y afirmó haber oído una conversación entre efectivos que sugeriría una posible maniobra imprudente por parte del agente involucrado.

"Un policía que era el compañero le dijo, yo escuché bien claro que le dijo : 'teniente, cómo te vas a meter así? '. Entonces estaba haciendo una mala maniobra el policía, no estoy seguro si estaba persiguiendo a alguien porque no tenía las sirenas activas ", reveló.

Mientras continúan las investigaciones, vecinos de la zona denunciaron que no es la primera vez que ocurre un accidente de consideración en ese cruce. Por ello, solicitaron mayor señalización y presencia de orientadores de tránsito. En tanto, la familia de Roger Guevara exige acceder a las cámaras de seguridad para esclarecer cómo ocurrió realmente el choque.