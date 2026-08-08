Pamela López revela que ayudó a La Bella Luz a ganar popularidad, pero la orquesta no le devolvió el favor

08/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López sorprendió al contar que, hace algunos años, ayudó a La Bella Luz a ganar popularidad cuando la agrupación todavía buscaba consolidarse en la escena musical. Sin embargo, tiempo después, la empresaria aseguró que no recibió el mismo respaldo cuando necesitó de la orquesta para la inauguración de su propia discoteca, dejándola con un mal sabor de boca ya que el apoyo que ella dio no fue recíproco.

Pamela López ayudó a La Bella Luz

Durante su participación en el pódcast 'Nadie Sabe', Pamela recordó que conoció a los integrantes de La Bella Luz en una reunión a la que asistió junto al padre de sus hijos. En aquel momento, la agrupación promocionaba "Niña Tonta", uno de los temas que comenzó a ganar fuerza entre el público.

Según relató, al verlos interpretar la canción decidió transmitir su presentación desde la cuenta de Instagram del padre de sus hijos. La publicación tuvo un alcance inesperado y terminó convirtiéndose en un contenido viral. Para Pamela, aquella difusión permitió que la orquesta consiguiera mayor exposición y empezara a recibir nuevas invitaciones.

"Ellos todavía recién estaban iniciándose, recién estaban haciéndose conocidos y ellos fueron invitados a una casa del cevichero donde nosotros asistíamos con el padre de mis hijos y estaban cantando esa canción que fue bien pegada (Niña Tonta), esa canción estaban promocionando y bueno yo en ese momento atiné a agarrar el celular del padre de mis hijos y comencé a transmitir desde su cuenta de Instagram", explicó.

Además, la empresaria aseguró que los propietarios de La Bella Luz reconocieron su apoyo en aquel entonces. Pamela recordó que Óscar Custodio y su esposa se acercaron personalmente para agradecerle por haber contribuido a que la agrupación tuviera mayor visibilidad cuando todavía estaba dando sus primeros pasos.

"La señora muy humilde, se acercó a decirme con el señor Óscar que el agradecimiento estaría siempre para mí, no tienen de cuán agradecida estaba conmigo y entre tantas cosas, muy humilde", agregó.

Pamela explota contra dueños de LBL

No obstante, la relación habría cambiado con el paso del tiempo. Pamela contó que, posteriormente, inauguró su discoteca 'La Cueva de Kitty Pam' y decidió comunicarse con los representantes de La Bella Luz para solicitar su participación en este nuevo proyecto. Sin embargo, sus mensajes nunca fueron respondidos.

"Pasó el tiempo y abrí la discoteca 'La Cueva de Kitty Pam', yo lo necesitaba, les escribí hasta el día de hoy en visto", concluyó.

La revelación dejó entrever la decepción de Pamela, quien esperaba recibir algún gesto de reciprocidad después de haber apoyado a la agrupación en una etapa importante de su crecimiento. Aunque inicialmente existió un acercamiento basado en el agradecimiento, la empresaria terminó encontrándose con una respuesta que, según su relato, estuvo lejos de lo que esperaba.