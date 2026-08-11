Presidenta Keiko Fujimori: "Para nosotros es de interés y una prioridad formar parte del Escudo de las Américas"

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, afirmó que una de las prioridades de su Gobierno en materia de seguridad es que el Perú forme parte del denominado "Escudo de las Américas", iniciativa que permitiría compartir información con otros países para enfrentar de manera coordinada a las organizaciones criminales que operan en la región.

Durante una entrevista con Exitosa, la mandataria explicó que su administración considera fundamental fortalecer la cooperación internacional debido a que las estructuras delictivas han dejado de operar únicamente dentro de las fronteras de un solo país. En ese sentido, sostuvo que el intercambio de información puede convertirse en una herramienta para combatir el avance del crimen organizado.

"Por eso para nosotros también es de interés y una prioridad formar parte del escudo de las Américas , donde podremos compartir información de cara a luchar contra este flagelo que está azotando a toda la región", afirmó Fujimori.

Gobierno coordina acciones contra el crimen

La presidenta destacó que su administración llevaba apenas diez días de gestión al momento de la entrevista, pero aseguró que ya se habían puesto en marcha algunas medidas frente a la inseguridad ciudadana. Entre ellas, mencionó la presencia progresiva de las Fuerzas Armadas en las calles para reforzar la seguridad en los puntos considerados más inseguros.

"Llevamos tan solo 10 días de gobierno, pero lo que ustedes están pudiendo ver es que ya las Fuerzas Armadas poco a poco están en las calles para cuidar los puntos más inseguros", señaló.

Asimismo, Fujimori informó que se viene trabajando en la coordinación de las instituciones que integran el Consejo Nacional de Inteligencia. Según explicó, se solicitó una reunión para evaluar las principales amenazas que enfrenta el país y establecer una estrategia frente a ellas.

"Lo segundo es que se está viendo un trabajo de coordinación, primero, de todas las instituciones que forman parte del Consejo Nacional de Inteligencia. Ahí se ha pedido una reunión fundamental para evaluar las 10 amenazas más importantes que tiene nuestro país", indicó.

FBI aún no tiene convenio con Perú

Respecto a la posibilidad de que el FBI se incorpore a labores de coordinación con la Policía Nacional, la presidenta precisó que todavía no existe un convenio firmado. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de establecer mecanismos de cooperación con otros países para enfrentar el crimen internacional.

"Y sobre el tema del FBI, todavía no hay un convenio firmado , pero si es que esto se realiza, pues daremos toda la información", sostuvo.

La mandataria remarcó que su Gobierno está a favor de fortalecer la colaboración internacional porque las organizaciones criminales actúan sin respetar límites territoriales.

"Nosotros estamos a favor de coordinar con otros países de cara a luchar contra la criminalidad internacional también, porque estas organizaciones criminales no se fijan en fronteras ni no se fijan en la nacionalidad", manifestó.

Para el Gobierno de Keiko Fujimori, la lucha contra el crimen organizado requiere una estrategia que trascienda las fronteras. Por ello, la incorporación del Perú al "Escudo de las Américas" figura como una prioridad para fortalecer el intercambio de información y la cooperación regional.