Martín Vizcarra denuncia presuntos abusos en su contra en penal de Barbadillo

08/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, realizó una denuncia a través de sus redes sociales por una requisa en su celda al interior del penal de Barbadillo. Además indicó que personal del INPE le impidió que sus dos hijas pudieran visitarlo en su horario de visita semanal.

Vizcarra denuncia presuntos abusos

Desde Barbadillo, Martín Vizcarra denunció presuntos abusos en su contra los cuales fueron expuestos en un tweet a través de su cuenta oficial en X este domingo 8 de febrero.

En el tweet, Vizcarra denunció que durante la mañana se realizó una requisa durante un horario "muy temprano" donde se dio una inspección exhaustiva donde "no encontraron nada irregular", precisó.

Durante esta revisión, el exjefe de Estado indicó que incluso golpearon el colchón de su celda, dando cuenta de un presunto abuso por parte del personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Llegado el mediodía, el expresidente indicó que sus dos hijas fueron a visitarlo durante el horario de visita semanal establecido; sin embargo, los trabajadores de la institución habrían negado el ingreso de ambas. "Me dijeron en la puerta que solo podía entrar una, que escoja".

Ante la negativa, Vizcarra decidió que ninguna de sus dos hijas ingresará a visitarlo, dando cuenta de otro presunto exceso en su contra. "Me duele mucho todo esto pero no me van a doblegar", se lee en el escrito.

Hoy muy temprano, en barbadillo, hiceron una requisa en mi habitación, revisaron a detalle todos los cajones y compartimentos, incluso golpearon el colchón, como es obvio no encontraron nada irregular.

Al medio día, llegaron en mi día de visita semanal, mis dos hijas; pero me... — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) February 8, 2026

Como se recuerda, Vizcarra se encuentra recluido en el penal de Barbadillo tras ser condenado por el Poder Judicial a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio durante su periodo como gobernador regional de Moquegua.

Fue recientemente operado

El expresidente pasó por una reciente intervención quirúrgica en la especialidad de urología en una clínica de Jesús María. El exmandatario permaneció en el centro de salud desde el pasado 20 de enero por una complicación en un riñon.

Dos días después (22 de enero) informó sobre la pérdida de órgano vital del cual culpabilizó al gobierno de José JerÍ. "Es el gobierno de Jerí, el pacto mafioso que quiere destruirme", precisó.

Posteriormente, el 5 de febrero el INPE informó sobre su estado de salud y precisó que se encontraba con una situación médica estable, motivo por el cual se realizó su traslado de regreso hacia el penal de Barbadillo bajo supervisión del Área Médica del centro penitenciario.

El expresidente Martín Vizcarra denunció restricciones en visitas luego de que sus dos hijas no pudieran verlo. Además, excesos al momento de realizar una requisa al interior de su celda. "No me van a doblegar", escribió en X.