DESCUBRE al famoso "diamante de la cocina", el hongo más rentable del mundo que crece en Sudamérica

Sudamérica es sin duda uno de los lugares del planeta que más sorprende a nivel global. Esto se debe muy probablemente a la riqueza cultural y paisajística que posee, además de la variedad de climas y especies animales y vegetales presentes en su territorio.

Recientemente, un espécimen de hongo comestible que crece en América del sur ha ganado popularidad en restaurantes de talla internacional. Este hongo exótico, conocido como el "diamante de la cocina", destaca en la cocina mundial por su particular sabor y aroma excepcionales.

El hongo exótico es el "cultivo más rentable del mundo"

Aunque inicialmente fue cultivado en tierras europeas, este hongo , también conocido como 'trufa negra', halló en Sudamérica un nuevo hogar donde crecer. Esto se debe principalmente a la riqueza de los suelos y climas que poseen muchos de los países sudamericanos.

Su cultivo en la región, además de ampliar la diversidad culinaria, ha otorgado a los restaurantes la oportunidad de implementarlo en nuevas técnicas y combinaciones de las recetas, definiéndolo de esta manera como el 'diamante de la cocina'.

Uno de los países que más produce este ejemplar es Argentina, sobre todo en sus regiones de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Patagonia. Esto gracias a que sus condiciones climáticas y terreno fértil son las más adecuadas para el cultivo de las trufas, colocando al mencionado país como el más importante en el mercado de la región, y por lo mismo, convirtiendo al hongo exótico como el 'cultivo más rentable del mundo'.

¿Por qué la trufa negra es considerada el "diamante de la cocina"?

Este hongo comestible tiene un particular sabor terroso, además de contar con cierta similitud a la nuez y el chocolate, y un inconfundible aroma cautivador. La trufa negra resalta por su cualidad exótica y la capacidad de potenciar los sabores de numerosos platillos. Asimismo, debido a su particular técnica de cultivo y recolección, este alimento no es de gran abundancia. Por lo que, dadas estas características, este producto es exclusivo dentro de la industria gastronómica.

Según un informe del medio argentino La Nación, el "diamante de la cocina" tiene un valioso precio en el mercado norteamericano. Por ejemplo, en Nueva York el precio promedio alcanza los 4 mil dólares americanos por kilogramo, lo cual reafirma su estatus como un tesoro de la gastronomía.

De esta forma, el hongo exótico que crece en Sudamérica, llamado también "diamante de la cocina", es considerado el cultivo más rentable del mundo, debido a las técnicas que conllevan a su costoso precio.