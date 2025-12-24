Ucrania vive una Navidad a oscuras tras un nuevo bombardeo de Rusia contra red eléctrica

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La Navidad en Ucrania volvió a estar marcada por la guerra. Millones de ciudadanos celebraron la Nochebuena sin electricidad y a temperaturas bajo cero, luego de un ataque masivo ruso con 650 drones y 38 misiles que dañó gravemente la red eléctrica nacional. Ciudades como Leópolis implementaron cortes de hasta 10 horas diarias, organizados por distritos para repartir la energía disponible.

Desde febrero de 2022, cuando Rusia lanzó la invasión a gran escala, las festividades navideñas se han transformado en actos de resistencia. Las familias se iluminan con velas o lámparas a pilas, mientras intentan mantener vivas las tradiciones en medio de la incertidumbre.

Este 2025 se convirtió en la cuarta Navidad en guerra, con un sistema energético debilitado y ataques que no cesan ni en fechas religiosas como esta.

La falta de electricidad y calefacción obliga a los ucranianos a improvisar. Cocinas comunitarias, refugios y plazas iluminadas con generadores se convierten en espacios de encuentro. Pese a las condiciones adversas, muchos vecinos elaboraron dulces tradicionales y acudieron a plazas para instalar el diduj, símbolo navideño ucraniano hecho de trigo.

Para los visitantes extranjeros, la experiencia también es dura. Peregrinos que viajaron a Ucrania para vivir la Navidad en su tradición ortodoxa se encontraron con una atmósfera de resistencia más que de celebración.

Mensaje de Zelenski

En este contexto, el presidente Volodímir Zelenski envió un mensaje navideño que generó polémica. Además de reiterar su llamado a la paz y a la unidad, lanzó una indirecta contra el mandatario ruso: "Mi deseo de Navidad es que Putin muera", expresó, en alusión a que solo con el fin de su liderazgo podría cesar la guerra.

El mensaje refleja la frustración acumulada tras años de ataques y pérdidas humanas. Zelenski también insistió en que Rusia debe responder al nuevo plan de paz impulsado por Estados Unidos, aunque reconoció que las posibilidades de acuerdo son inciertas.

La Navidad en Ucrania se ha convertido en un símbolo de resistencia desde 2022. Este 2025, la celebración estuvo marcada por apagones masivos y un mensaje presidencial que mezcla esperanza y dureza.

Mientras los ucranianos mantienen vivas sus tradiciones en la oscuridad, el llamado de Zelenski a la paz y su polémico deseo contra Putin reflejan la tensión de un país que busca sobrevivir y mantener la esperanza en medio de la guerra.