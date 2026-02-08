Ate: General PNP Óscar Arriola asegura que cifras de homicidios del Sinadef son "falsas e irreales"

08/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En medio de cuestionamientos por el incremento de homicidios y ataques extorsivos, especialmente contra transportistas, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, negó que las cifras de estos crímenes sean tan altas como lo muestra el Sinadef.

Arriola desmiente veracidad de la información del Sinadef

En los últimos días del 2025, el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) arrojó preocupantes cifras oficiales de homicidios registradas durante el año pasado: más de 2200, siendo 444 durante el gobierno de José Jerí.

Más de un mes después, ya en 2026, los atentados extorsivos por parte de sicarios continúan amenazando a diversos sectores en el territorio nacional, resultando varios de ellos en asesinatos.

Sin embargo, Arriola aseguró que la estadística del Sinadef no refleja la realidad. Según el jefe policial, "la cifra es mucho menor que lo que indica la Policía, que es la que levanta" la información.

"Esa información es absolutamente falsa e irreal. El Sinadef nunca va a poder tener, en homicidios, un número mayor al que tiene registrado la Policía, porque falta completar con alguna información que le proporciona posteriormente los protocolos de necropsia en la morgue", explicó a los medios.

Más de 2200 homicidios se registraron en 2025, según SINADEF

El pasado diciembre, Exitosa conversó con el analista de datos, Juan Carbajal, para conoce cual es la tendencia respecto a los homicidios para el año 2026 en nuestro país.

De acuerdo a la información que maneja, los estados de emergencia decretados durante la gestión del presidente Jerí han servido poco para la lucha contra la delincuencia. Por el contrario, estas medidas de excepción ocasionaron el aumento de crímenes con arma de fuego en distintas partes de la capital.

"Enfocándonos en la información diaria de homicidios que SINADEF nos brinda, son 68 días de estado de emergencia y si uno hace una diferencia con estado de emergencia y sin el, lo que uno observa es que es mayor la prevalencia del uso de arma de fuego cuando hubo estado de emergencia", indicó.

El también ingeniero electrónico precisó que en zonas como Lima Norte, Lima Este y Lima Sur, en estado de emergencia, los homicidios con arma de fuego se incrementaron considerablemente durante esta medida excepcional.

El analista también mostró su preocupación por esta cifra ya que no hay una tendencia a la baja, aunque reconoció que existe una contención en el último tiempo.