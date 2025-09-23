RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Tras más de 50 años

El ser humano volvería a la Luna: NASA prevé adelantar en febrero de 2026 misión tripulada Artemis II

La NASA anunció que están evaluando que la misión Artemis II despegue en febrero de 2026 rumbo a la Luna. La tripulación estará conformada por cuatro astronautas.

23/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 23/09/2025

La Administración Nacional de Aeronaútica y el Espacio (NASA) anunció que están evaluando que la misión Artemis II pueda despegar en febrero de 2026 rumbo a la Luna, adelantándose de esta manera dos meses a la fecha oficial que apuntaba a que su despegue se establezca en abril.

NASA adelanta despegue de misión Artemis II a la Luna

Lakiesha Hawkins, viceadministradora interina de la NASA, fue la encargada de revelar la noticia. "Estamos acelerando los procesos tanto como podamos para poder lanzar tan pronto como febrero", manifestó la funcionaria. 

En tal sentido, sería la primera vez que, desde que la tripulación del Apolo 17 abandonó la superficie lunar en diciembre de 1972, en que astronautas vuelvan a salir de la órbita de la Tierra rumbo al satélite natural y rodearlo a una distancia de casi 10 mil kilómetros.

Por lo que medio siglo después, la agencia espacial estadounidense busca recuperar el pulso perdido y demostrar que aúnj puede liderar la exploración tripulada más allá de nuestro planeta. A ello se le suma que con ello, Estados Unidos quiere adelantarse a China, que buscaba realizar un alunizaje tripulado en la Luna para el año 2030.

Cabe resaltar que, la tripulación norteamericana es un programa multimillonario que en esta oportunidad, Estados Unidos viajará ahora acompañado de socios internacionales como Europa y Canadá, que aportan tecnología y reciben asientos para sus astronautas.

¿En qué consistirá la misión Artemis II?

La tripulación elegida para Artemis II estará integrada por cuatro astronautas: el comandante Reid Wiseman, el piloto Víctor Glover, la especialistade misión Christina Koch y el astronauta canadiense Jeremy Jansen

Ellos serán monitorizados exhaustivamente, con control de sueño, movimiento, muestras biológicas y efectos de vuelo sobre su organismo. Su viaje será de ida y vuelta cuya duración será de diez días

Tripulación de la misión Artemis II
Será desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cavañeral, ubicado en Florida, donde despegue la cápsula Orión que estará propulsada por el cohete SLS. "Nuestro trabajo no es solo lanzar esta tripulación, sino asegurarnos de que nuestros amigos vuelvan a casa sanos y salvos", sostuvo Lakiesha Hawkins.

La Casa Blanca de Donald Trump ha dejado claro que concibe Artemis II como parte de una "segunda carrera espacial" frente a China y tienen como principal objetivo llegar muy pronto a Marte.

En conclusión, la NASA anunció que ha puesto en evaluación que la misión Artemis II pueda despegar en febrero de 2026 rumbo a la Luna,  adelantándose de esta manera a su despegue oficial de abril.

