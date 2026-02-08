¡Golpe a la criminalidad! Policía Nacional captura a presuntos extorsionadores de la empresa de transportes 'El Mandarino'

08/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

En un nuevo operativo contra la criminalidad organizada, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a los presuntos miembros de la banda criminal 'Los Correcaminos de SJL'. De acuerdo con fuentes policiales, tenían un prontuario relacionado a los delitos de extorsión agravada, tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico ilícito de drogas.

Cabe señalar que, en un principio se había manejado la teoría de que habían atentado contra una empresa de transporte público; no obstante, conforme fueron revelándose las requisas, se comprobó que eran responsables de los últimos ataques extorsivos hacia dos conductores de 'El Mandarino'.

Quedan en manos de la justicia

De acuerdo con lo revelado por la PNP, fueron seis las personas detenidas como resultado de un operativo desarrollado en simultáneo en tres inmuebles ubicados en San Juan de Lurigancho, la noche del sábado 7 de febrero.

Los agentes del orden incautaron un arma de fuego, municiones, un artefacto explosivo improvisado, celulares, POS, tarjetas, chips y drogas, así como evidencias vinculadas a actividades extorsivas.

Desde la sede de la Dirincri en el Centro de Lima, con la presencia de altos mandos policiales, se pudo saber que la banda delictiva exigía S/ 50 000 a manera de "matrícula" para que puedan circulan con "normalidad".

Sin embargo, obligaban a sus víctimas a pagar S/ 10 000 mensuales, de lo contrario estaban sujetos a sufrir ataques de mano armada en cualquier momento del día, tal como ocurrió esta última semana en San Juan de Lurigancho y Comas.

Denuncian que son amenazados por cinco bandas delictivas

Tras hacerse público los dos ataques extorsivos, en gerente general de la empresa de transportes reveló que han recibido amenazas de esta al menos cinco bandas delictivas.

La desesperación ha sido tan grande, que admitió que estaban intentado comunicarse con los hampones a fin de que los dejen vivir y trabajar en paz, ya que, las acciones policiales hasta ese momento eran totalmente nulas.

"Quisiera pedir a la Policía Nacional, o mejor realmente al Estado, al presidente, que realmente haga cosas por el transporte. Hay que ser bien sinceros, el transporte está en una clase media baja pero lastimosamente no tenemos ayuda del Estado. El día que pasa el incidente viene la prensa, viene la policía, vienen todos, pasan dos tres días, esto se calmó y nadie dice nada", señaló.

Finalmente, pidió que se ponga seguridad a las empresas de transportes las 24 horas, una propuesta que se había realizado anteriormente. Además, pidió crear una indemnización para las familias de los transportistas fallecidos.