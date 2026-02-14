Mujer se vuelve viral por enseñarle a usar Yape a su mamá: "No me preguntes, ya te expliqué"

14/02/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una joven se volvió viral en redes sociales por su peculiar forma de enseñarle a usar Yape a su madre. La imagen recuerda la manera en que muchas mamás educaron a sus hijos durante los primeros años de primaria en el colegio y la joven incluso dice que ahora se está vengando de su madre, aunque en realidad todo es parte del humor.

¿Mujer se "venga" de su madre?

En el video aparece una mujer mayor sentada en una mesa intentando utilizar la aplicación de Yape para hacer pagos, mientras que su hija está a su costado con un cargador de celular, diciéndole que ya debería saber utilizar las aplicaciones de billeteras digitales.

"La venganza llegó, no sabe cómo utilizar el Yape", escribió la joven en la descripción para dar a entender que estaría aplicando el mismo método que alguna vez su madre utilizó con ella en el colegio.

Durante todo el video, la joven le dice a su madre que ya le había explicado el procedimiento para utilizar la aplicación, por lo que no debería tener problemas. Incluso le reclama porque aún no aprende, si ya sabe manejar otras opciones, todo siempre en son de broma.

" No me preguntes, que ya te expliqué. Lee las opciones. Tiktokear sí sabes, eso sí ; grabar también sabes. Lee qué dice, apúrate. Eso no sabes, ¿no?", se escucha decirle a la joven de fondo mientras su mamá se ríe.

Reacción en redes sociales

El video no tardó en volverse viral, posiblemente por la nostalgia que les produjo a cientos de personas que comentaron. Varias se mostraron conmovidas y recordaron momentos amargos de su infancia, mientras que otras dijeron que los hijos no deberían repetir patrones que aprendieron de sus padres, ni siquiera en tono de broma.

"Pero enviar videos reflexivos de Facebook sí saben", "Mi mamá me regañaba antes por chatear y ahora quiere que le compre una tablet", "Yo en la pandemia con mi mamá cuando no sabía utilizar Zoom", "¿Acaso soy la única que cuando mi mamá no sabe algo le enseña con mucha paciencia, porque ella me crió igual?", son algunos de los comentarios que más destacaron en la publicación.

Es así que, el video, más allá de la broma, refleja el cambio de roles que muchas familias viven con la tecnología. Lo que antes enseñaban los padres, hoy lo enseñan los hijos. Entre risas y recuerdos, la escena invita a practicar más paciencia, empatía y gratitud hacia quienes nos guiaron primero.