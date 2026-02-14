Turistas rusos quedan impactados al ver "ensalada rusa" en un mercado: "Tenemos que probarlo"

14/02/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Dos turistas rusos que están visitando el Perú se mostraron muy sorprendidos al enterarse de que existe una "ensalada rusa" en el país. Ambos se llevaron una gran sorpresa mientras pasaban por un supermercado en busca de comida y afirmaron que próximamente podrían probar la famosa ensalada hecha de beterraga y papa.

¿Cómo reaccionaron al ver la ensalada rusa?

El video fue publicado por un hombre de nacionalidad rusa llamado Mark, quien se encuentra haciendo un recorrido por varios países de América. Sin embargo, no pensó que al llegar al Perú encontraría una ensalada que le recuerda a su país.

"Encontré ensalada rusa en Perú en uno de los supermercados. Mira cómo se ve. Naturalmente me llamó la atención", dijo Mark, sumamente extrañado y con mucha curiosidad.

Enseguida, su compañera indicó que el producto tenía muy buen aspecto, a pesar de que venía empaquetado. Ambos debatieron un poco sobre si lo probarían o no, pero llegaron a la conclusión de que no les llamaba mucho la atención y prefirieron comprar otros productos.

"Tenemos hambre ahora y se ve divino. También hay que ver el puré de papas con albóndigas. Tenemos que probar y luego les diremos qué nos parece", señaló la mujer, pero el hombre respondió con un rotundo: " Definitivamente, no".

¿Cómo se prepara ensalada rusa?

La ensalada rusa es uno de los acompañamientos más populares en las mesas peruanas, sobre todo en celebraciones familiares y parrillas. Su preparación es sencilla y práctica. Primero se sancochan papas y zanahorias en cubos pequeños. Luego se agregan arvejas cocidas y, en algunas versiones, vainitas picadas.

Cuando todo está frío, se mezcla con abundante mayonesa, sal y unas gotas de limón. En el Perú, también es común añadir beterraga, que le da ese característico color rosado que la diferencia de otras versiones.

Aunque muchos la consideran un plato tradicional peruano, su origen se remonta a Rusia. La receta original fue creada en el siglo XIX por el chef belga Lucien Olivier en Moscú, donde se conocía como "ensalada Olivier". Con el tiempo, la preparación se popularizó en Europa y América Latina, adaptándose a ingredientes locales. Así nació la versión peruana que hoy acompaña carnes, pollos y hasta el clásico pan con pavo.

De esta manera, dos turistas rusos tuvieron una peculiar experiencia al enterarse de que en el Perú existe un plato llamado ensalada rusa. Aunque finalmente no se atrevieron a probarla, su video se volvió viral por el choque cultural entre ambos países.