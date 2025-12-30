Año Nuevo 2026: Conoce las playas de Lima y Callao donde está prohibido acampar

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Se viene un nuevo año y con ello miles de familias optarán por recibir el 2026 frente al mar, pero antes de pasar un momento desagradable en tu intención de empezar el "día 1" sobre la arena y las olas, es importante que sepas cuáles son las playas donde no se puede acampar.

Diversas municipalidades de Lima y Callao han adoptado esta medida en los últimos años, con el objetivo de salvaguardar la salubridad de sus espacios y de la seguridad de los veraneantes, quienes, entre la mezcla del alcohol y la adrenalina, ingresan al mar de manera irresponsable, perdiendo la vida de forma instantánea o generándose lesiones de consideración en un contexto de alegría.

Principales playas no autorizadas para acampar

Las playas de la Costa Verde y el Callao son altamente concurridas durante esta estación del año, el recibimiento del nuevo año nunca es la excepción; sin embargo, no necesariamente están aptas para recibir campamentos.

Por ejemplo, el personal municipal de Miraflores, Barranco y Chorrillos, no solamente realizarán un intenso patrullaje en sus respectivas playas, también impondrán multas administrativas por el incumplimiento de sus ordenanzas, las cuales oscilan entre los S/2 800 y S/10 700.

En el caso del Balneario de Ancón, justificaron similar disposición por motivos de "orden y limpieza"; mientras que, en La Punta (Callao), también está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en su playa, así como el uso de pirotecnia para preservar la tranquilidad y el bienestar de sus residentes y visitantes.

¿Cuáles son las playas saludables que tiene Lima Metropolitana?

De acuerdo con la última evaluación realizada por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), de un total de 73 playas de Lima Metropolitana, tan solo 19 han resultado como "aptas" para recibir bañistas, lo que representa, que cerca del 60 % cuentan con una calificación "no saludable". A continuación, te detalles las playas saludables para recibir el Año Nuevo 2026:

Tres Picos ( Miraflores )

) La Pampilla II ( Miraflores )

) Playa Miraflores ( Miraflores )

) Redondo II ( Miraflores )

) Redondo I ( Miraflores )

) Los Pavos ( Barranco )

) Barranco ( Barranco )

) Pescadores ( Chorrillos )

) El Silencio ( Punta Hermosa )

) Caballeros ( Punta Hermosa )

) Punta Hermosa ( Punta Hermosa )

) Punta Negra ( Punta Negra )

) Santa María ( Santa María del Mar )

) Embajadores ( Santa María del Mar )

) Hermosa ( Ancón )

) San Francisco Chico ( Ancón )

) Los Delfines ( Miraflores )

) Estrella ( Miraflores )

) Las Sombrillas Sector Chorrillos (Chorrillos)

Si en caso desees conocer el estado de todas las playas del Perú y las observaciones por cuales no son declaradas saludables, puedes ingresar al siguientes enlace de la DIGESA: https://veranosaludable.minsa.gob.pe.

De esta manera, se da a conocer la lista de playas aptas para recibir bañistas y las que no están permitidas para acampar durante toda la temporada de verano 2026.