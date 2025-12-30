¿Viajas para recibir el Año Nuevo? Aquí te explicamos cuáles serán las temperaturas que se registran del 1 al 4 de enero

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Se viene un nuevo año y con ello miles de familias optarán por recibir el 2026 frente al mar. Con la llegada de la estación del verano y el incremento de las temperaturas, la radiación solar alcanza niveles altos en varias regiones del país. En ese sentido, te ponemos de conocimiento el pronóstico del tiempo del 1 al 4 de enero para que puedas tomar precauciones por tu salud.

Temperatura para recibir el año 2026

De acuerdo con el pronóstico meteorológico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), la costa peruana registrará valores mínimos de 13 °C en Moquegua y sensaciones de hasta 30 °C en Ica, Máncora y Tumbes; así como de 32 °C en Nazca y Piura.

En la sierra del Perú se esperan temperaturas mínimas de 3 °C en Huancavelica, 5 °C en Juliaca, 6 °C en Puno y 7 °C en Jauja, Huancayo y Cajamarca. Por su parte, se esperan valores máximos de hasta 29 °C en Ayacucho, 27 °C en Huánuco y Yungay, 26 °C en Huaraz y 25 °C en Urubamba.

La selva de nuestro país registrará valores de hasta 32 °C en Iquitos y Jaén, 31 °C en Juanjuí, La Merced, Pucallpa, Puerto Maldonado y Satipo. Así como, 30 °C en Rioja, Tingo María y Satipo. Donde se reportará un leve descenso será en Oxapampa, donde los valores mínimos llegarán hasta los 14 °C.

Lima Metropolitana registrará temperaturas templadas durante la noche y primeras horas de la mañana, variando a brillo solar durante el día. Asimismo, las temperaturas máximas oscilarán alrededor de los 25 °C, mientras que las mínimas descenderán hasta los 16 °C, principalmente en los distritos alejados del mar, con mañanas frescas, propias de la temporada. Además, no se descarta la probabilidad de lluvia ligera y aislada de verano entre el 1 y 2 de enero.

¿Cómo podemos prevenirnos de los efectos de la radiación solar?

La dermatóloga Natalia Merino, especialista de EsSalud, señaló que se debe evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., horario en el que la radiación es más peligrosa.

Para evitar enfermedades dermatológicas, se debe de aplicar bloqueador solar con FPS 50 + cada dos a tres horas desde las primeras horas de la mañana hasta aproximadamente las 4 o 5 de la tarde. Incluso, si se permanece dentro de una oficina, puesto que, la radiación puede ingresar por las ventanas o durante salidas breves al exterior.

Con referente a la asistencia a las playas o piscinas, la aplicación debe ser más frecuente, idealmente cada hora y siempre después de salir del agua, principalmente en el rostro, cuello, escote, dorso de manos, brazos y piernas.

Como medidas adicionales de prevención, recomienda el uso de ropa de manga larga y delgada, sombreros de ala ancha, sombrillas y lentes de sol con protección UV. Respecto al color de la vestimenta, explica que el color negro ofrece mayor protección frente a la radiación solar, aunque absorbe más calor.

De esta manera, es importante seguir estas recomendaciones para evitar situaciones que puedan poner en riesgo la salud con el pasar de los años, principalmente relacionadas con el cáncer de piel.