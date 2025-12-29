Del creador de la "Moto Noel" llega la "Moto Kábala" para recibir el Año Nuevo 2026

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Si pensabas que la Moto Noel había sido la cúspide de la creatividad peruana sobre ruedas, su creador vuelve a sorprender. Ahora, la Moto Kábala 2026 se roba las miradas en Villa El Salvador y en redes sociales, con un diseño que mezcla luces, globos y símbolos de prosperidad para recibir el nuevo año.

El vehículo, convertido en fenómeno viral en TikTok, refleja cómo las tradiciones peruanas se reinventan con humor y color. Frases como "imagínate estar en Europa y perderte estas tremendas obras de artes" abundan en los comentarios, mostrando el entusiasmo de los usuarios.

De la Navidad al Año Nuevo

El mismo creador que dio vida a la Moto Noel —la mototaxi navideña que llenó de espíritu y alegría las calles de Villa El Salvador— decidió transformar su obra para la pronta llegada del 2026. Si en diciembre Papá Noel fue el protagonista, ahora la suerte, el amor y la prosperidad se convierten en los nuevos pasajeros de esta singular unidad.

La transición de un diseño navideño a uno de Año Nuevo no solo demuestra ingenio, sino también la capacidad de conectar con las emociones colectivas de cada temporada.

En Villa El Salvador, el mototaxi decorado como trineo "Moto Noel", creado por Ian, recorre las calles llevando alegría navideña. Con reno incluido, transmite unión familiar, creatividad y solidaridad.



📺... pic.twitter.com/pkOVXaAOy9 — Exitosa Noticias (@exitosape) December 25, 2025

Tradiciones que se mezclan

La Moto Kábala 2026 no está sola en la celebración. A su paso, recuerda las cábalas más populares a las que muchos acuden para iniciar con pie derecho el año nuevo:

Ropa interior de colores : amarillo para el dinero, rojo para el amor, verde para la salud.

: amarillo para el dinero, rojo para el amor, verde para la salud. Doce uvas a medianoche : un deseo por cada campanada.

: un deseo por cada campanada. Lentejas en los bolsillos : símbolo de abundancia material.

: símbolo de abundancia material. Maletas en la manzana: para atraer viajes y aventuras.

El mototaxi se convierte así en un collage rodante de supersticiones y alegría, amplificado por las redes sociales que no paran de festejar el ingenio.

Reacciones de los internautas.

Humor y nostalgia

Usuarios desde el extranjero han compartido su nostalgia por perderse estas escenas, mientras otros bromean con frases como "prendamos esa moto por Año Nuevo" o "subir a esa moto nos van a cobrar lo invertido en los adornos".

La mezcla de humor y tradición convierte a la Moto Kábala en un símbolo de ingenio popular, capaz de despedir el año viejo y recibir el nuevo con una sonrisa.

Del creador de la Moto Noel llega ahora la Moto Kábala 2026, un recordatorio de que la creatividad peruana no descansa. Entre luces, cábalas y carcajadas, Villa El Salvador demuestra que la fiesta también puede viajar sobre tres ruedas.