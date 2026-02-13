Laura Spoya salió bien de la operación tras accidente y Brian Rullan afirma: "Tiene suerte de estar viva"

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Brian Rullan llegó a Lima para acompañar y apoyar a su aún esposa, Laura Spoya, tras el grave accidente automovilístico que sufrió hace unos días en Surco. El empresario mexicano confirmó que la conductora de televisión salió bien de la operación a la que fue sometida y tiene suerte de no haber sufrido lesiones mucho más graves.

El programa 'Arriba mi gente' encontró a Brian por las calles de Lima mientras le llevaba unas flores a Laura. Explicó que la única información que tenía hasta el momento era que había salido bien de la operación y se encuentra en recuperación.

Brian también confirmó que tuvo comunicación con la madre de sus hijos hasta el preciso momento en que entró a cirugía. "Ella tenía mucho miedo por la operación, pero también estaba tranquila. Yo estaba en el vuelo cuando ella estaba entrando a cirugía", indicó.

Brian le lleva flores a Laura Spoya

En otro momento, el empresario afirmó que, después de ver el video del preciso instante en que Laura se estrella contra un muro, se asustó mucho. " Tiene suerte de estar viva , tiene suerte de que no te pasó algo peor, tiene suerte de que no le pasó nada a nadie", indicó.

Además, resaltó que afortunadamente nadie más salió dañado. Brian le llevó flores a Laura a la clínica donde se encuentra internada para su recuperación, aunque aclaró que solo le está llevando flores, mas no rosas, para que no se confundan las cosas, ya que recientemente se separaron.

"Son flores de sus colores favoritos, pero me aseguré de que no hubiera ninguna rosa para que no se confundan", dijo en broma.

Magaly cuestiona a Laura tras accidente

Según Magaly, si Laura estaba tan cansada por el exceso de trabajo, no debió aceptar salir a ningún lado y debió optar por descansar en casa. "Si estás tan cansada, no te vas a una juerga. Si yo estoy cansada, me voy a mi cama a dormir, porque es lo único que mi cuerpo necesita; no me voy a tomar ni media chela", dijo muy enérgica.

Magaly también cuestionó que Laura haya contado que volvió a salir de su casa casi a las cuatro de la madrugada por un pedido especial de su amiga. Indicó que nada vale más que el descanso personal y que, si su amiga necesitaba algo, debió enviarlo por delivery o algún otro medio.

De esta manera, Laura Spoya viene recuperándose favorablemente luego de una operación exitosa. Brian Rullan no dudó en viajar a Lima para acompañarla en este difícil momento, dejando claro que, más allá de su separación, la prioridad es su bienestar y tranquilidad.