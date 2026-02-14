¿Isabella Ladera tendrá gemelos? Hugo García deja entrever que su novia estaría esperando dos bebés

14/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El embarazo de Isabella Ladera dejó sorprendidos a sus seguidores y a la farándula peruana, ya que el padre de su próximo bebé es Hugo García. El chico reality se convertirá en papá por primera vez, aunque habría la posibilidad de que tenga gemelos o mellizos, tal como dejó entrever en sus redes sociales.

¿Hugo e Isabella tendrán dos bebés?

Desde que anunciaron que se convertirán en padres en los próximos meses, Hugo e Isabella han estado publicando diverso contenido sobre la etapa de embarazo, lo que demuestra lo emocionados que están. Ambos se han mostrado muy felices, mientras Hugo le toca la pancita a Isabella.

El exintegrante de 'Esto es Guerra' también expresó lo enamorado que está de Isabella, llamándola "mi panzona". Sin embargo, lo que llamó la atención fue un video en el que ambos aparecen en un restaurante, comiendo lo que parece ser paella, y se habla de la posibilidad de que Isabella esté embarazada de más de un bebé.

"Está con un filo, pero duro", dijo Hugo al ver que Isabella estaba comiendo bastante. Ella respondió que ahora "está comiendo por dos", pero lo sorprendente fue el texto que agregó Hugo al final: "¿Amor, segura que no hay tres?" .

Este mensaje abre la posibilidad de que Isabella esté embarazada no de uno, sino de dos bebés. Hasta el momento, la influencer venezolana se ha negado a revelar cuántos meses de gestación tiene exactamente, pero lo que se sabe es que daría a luz aproximadamente en mayo.

Cabe resaltar que los rumores de que Isabella estaría esperando dos bebés también aumentaron cuando Fiorella Cayo, tía de la expareja de Hugo García, le mandó felicitaciones a "las cuatro", aunque al parecer se refería a abrazar a una familia de cuatro, ya que Isabella tiene una hija de un compromiso anterior.

Magaly sorprendida por el embarazo de Isabella y Hugo

Magaly no pudo evitar opinar sobre el reciente anuncio de embarazo de Isabella Ladera y Hugo García. La conductora se mostró muy sorprendida con la noticia y hasta dejó entrever que ambos habrían sido muy responsables al decidir tener un hijo cuando apenas llevan unos meses de relación.

La conductora de Magaly TV, la firme empezó a hablar del tema con extrañeza, indicando que: "Yo pensé que eso era un amor temporal. Que ella estaba tratando de olvidar a Beele con este chico muy guapo, el ex de Alessia Rovegno", dijo.

Por ahora, ni Isabella ni Hugo han confirmado si esperan uno o más bebés, pero sus propias palabras han despertado sospechas. Entre bromas, mensajes en redes y felicitaciones ambiguas, la intriga crece. Solo el tiempo confirmará si la pareja le dará la bienvenida a un nuevo integrante... o quizá a dos.