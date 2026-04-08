Pedro Castillo: Juez silencia su micrófono por realizar propaganda política durante audiencia

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La audiencia de este miércoles 8 de abril, en la que se evaluaba un recurso de la defensa de Pedro Castillo, tuvo un momento inesperado y polémico. El exmandatario aprovechó su intervención para expresar en vivo su apoyo a la candidatura presidencial de Roberto Sánchez, lo que llevó al juez Juan Carlos Checkley a ordenar que se silencie su micrófono.

Castillo, recluido en el penal de Barbadillo, tomó la palabra durante la audiencia virtual y mostró incluso una imagen con el logo del partido de Sánchez. El juez consideró que el exmandatario estaba desviando el proceso judicial hacia un acto político, por lo que dispuso cortar la transmisión de su voz para mantener el orden procesal y continuar con la sesión.

"Esto se va a cambiar cuando el domingo 12 de abril el pueblo peruano marque la opción correcta, marcando el símbolo llevando como presidente a...", dijo Castillo.

Justo antes de nombrar al candidato, el juez cortó el audio y al final terminó rechazando el pedido presentado y la Sala Penal Permanente ratificó la decisión.

Pedro Castillo en campaña desde audiencia judicial, saco un logo de JP y le apagaron el micrófono pero; igual logró su objetivo.



Roberto Sánchez está por debajo de la valla electoral y parece desaparecerá #EligeBien pic.twitter.com/qWz4Y37e5T — Marcial De La Cruz Esparza (@marproducer) April 8, 2026

Norma electoral vigente

El hecho ocurre justo después del cierre oficial de campaña electoral, lo que agrava la situación. Según la normativa del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), desde ese momento queda prohibido que candidatos, autoridades o cualquier persona incite públicamente a votar por un postulante.

La regla busca garantizar la neutralidad en los días previos a la elección y evitar que se influya en el electorado mediante actos de propaganda. La intervención de Castillo, al respaldar explícitamente a Sánchez, constituiría también una infracción a esta disposición. Casos como este pueden llegar a derivarse en sanciones administrativas o en la apertura de una investigación por parte de las autoridades electorales.

#EG2026 | El JNE recuerda a la ciudadanía que este lunes 6 de abril empezarán a regir las #RestriccionesElectorales en todo el territorio nacional, a fin de asegurar el correcto desarrollo de las Elecciones Generales del próximo domingo 12 de abril. 👉 https://t.co/FLlYKj3TlV pic.twitter.com/jwL1vnrrdu — JNE Perú (@JNE_Peru) April 5, 2026

La audiencia tenía como objetivo revisar un pedido de la defensa de Castillo para anular el proceso por organización criminal que enfrenta. El exmandatario permanece en prisión preventiva acusado de rebelión, conspiración y corrupción. Su nuevo abogado, el exfiscal José Domingo Pérez, anunció que buscará su liberación y que recurrirá a instancias internacionales.

La audiencia de Pedro Castillo no solo se convirtió en un episodio judicial, sino también en un hecho político que vulnera la norma electoral vigente. El corte de su micrófono por parte del juez refleja la necesidad de mantener la neutralidad en los días que restan previos a las elecciones de este domingo 12 de abril y marca un precedente sobre los límites de la propaganda en espacios institucionales.