Terror en La Perla: Feroz ataque a balazos contra vehículo deja un muerto y un herido

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un ataque armado en el distrito de La Perla contra conta un vehículo acabó en tragedia tras dejar como saldo una persona fallecida y otra herida. En la escena del crimen efectivos de la Policía hallaron hasta diez casquillos de bala.

Un muerto y una persona herida tras feroz ataque armado en La Perla

La madrugada del último domingo 1 de febrero, se suscitó un feroz ataque a balazos contra un vehículo de color negro, que se encontraba estacionado en la intersección de las calles Baca Flor y Manuel Ascencio, en la jurisdiccón perteneciente a la Provincia Constitucional del Callao.

De acuerdo a testigos, un grupo de amigos se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en exteriores de un inmueble mientras que otras dos personas se hallaban en el interior de una unidad móvil.

De pronto, un segundo automóvil llegó hasta el lugar, de este un sujeto encapuchado descendió y, sin mediar palabra, abrió fuego contra la parte trasera del vehículo donde se encontraban las víctimas.

Tras este raudo atentado, el automóvil siniestrado fue ingresado a una cochera por las personas que se encontraban en exteriores de este junto a los ocupantes. Posteriormente, ambos heridos fueron trasladados de urgencia al hospital Daniel Alcides Carrión.

Uno de los heridos fue identificado como Raúl Martín Castro de 63 años, quien resultó herido luego de haber recibido impactos de bala en el pecho y, por ahora, permanece internado con pronóstico reservado. Mientras que su acompañante, cuya identidad aún no ha sido confirmada, perdió la vida a consecuencia de los proyectiles que recibió.

La Policía Nacional inicia las dilgencias del ataque

Hasta el lugar de los hechos se apersonaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para realizar las diligencias correspondientes a ley junto a representantes del Ministerio Público.

Cabe señalar que, en la escena del crimen, las autoridades hallaron hasta diez casquillos de bala. Además, tres personas que residen en la vivienda multifamiliar en la que ingresó el automóvil fueron trasladadas en un vehículo fiscal para que brinden sus declaraciones sobre lo ocurrido.

