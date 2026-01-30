SJL: Extorsionadores exigen 16 mil soles mensuales a dueños de negocio al cual atacaron a balazos

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo ataque extorsivo se ha suscitado en el distrito de San Juan de Lurigancho en el que un negocio se ha visto afectado totalmente debido a que extorsionadores han abierto fuego contra su fachada.

Negocio es baleado por sujetos en SJL

El hecho se registró exactamente en la avenida Santa Rosa, en la mencionada jurisdicción limeña, en la puerta de un local llamado 'Distribuidora Villalobos' en la que se observan los daños debido a los disparos que recibió.

Cabe señalar que, previamente a suscitarse este acto delictivo, los propietarios de la empresa recibieron un mensaje extorsivo en el que les exigían el pago de una fuerte suma de dinero y que se comuniquen con ellos.

Por su parte, una de las dueñas brindó mayores detalles sobre lo sucedido y cuál es el pago que los sujetos les solicitaban para no ser atacados y así evitar cualquier atentado contra su persona o su negocio.

"Nos estaban extorsionando exigiendo 16 mil soles desde el día viernes por el mensaje de texto no por WhatsApp. Nosotros nos percatamos esta mañana cuando pasó este atentado recién. Habían dejado un sobre", manifesto.

Propietaria se muestra indiganda por actitud de efectivo

Sin embargo, la fémina agraviada mostró su total indignación debido a que tras recibir los mensajes de los delincuentes acudió a la comisaría de La Huayrona le dijeron que los efectivos de la PNP no se encontraban en ese instante ya que salieron a almorzar.

Tras ello retornó a otro de sus negocios y se comunicó nuevamente con las autoridades para solicitar un patrullero, pero tras su llegada le dijeron que no se podrían hacer cargo. En tanto, la víctima manifestó que toda la zona es víctima de extorsión por lo que los residentes se encuentran en alerta constante.

"La palabra del efectivo fue: Señora si en todo caso quieres una seguridad yo te puedo brindar con mi arma de civil, ¿eso es justo?", expresó totalmente decepcionada por lo ocurrido.

