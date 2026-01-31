Violento asalto Chaclacayo: Delincuente armado le roba 10 mil dólares a cambista en restaurante

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La delincuencia continúa estando a la orden el día. En el distrito de Chaclacayo se produjo un violento asalto luego de que un delincuente armado amenazó a un cambista y terminó robándole 10 mil dólares.

Violento asalto a cambista en Chaclacayo

Un hombre que se desempeña como cambista fue blanco de la inseguridad que azota el país, en pleno estado de emergencia en Lima y Callao. Este hecho delictivo ocurrió a la altura del paradero Huampaní, frente al mercado principal de la jurisdicción y quedó registrado por cámaras de seguridad.

De acuerdo a las imágenes se muestra el preciso momento en que la víctima se encontraba descendiendo las escaleras de un restaurante cuando de pronto un sujeto que bajó de un taxi de color blanco e ingresó al local, con arma en mano, lo intercepta y lo amenaza.

Sorprendido por la presencia del hampón, el agraviado no puso resistencia, sin embargo, el tipo provocó que el cambista cayera durante el atraco ocasionándole heridas en diversas partes del cuerpo.

Delincuente huyó con rumbo desconocido

Tras ello, le arrebata violentamente la bolsa que el cambista sostenía en mano en donde había la suma de 10 mil dólares. Ya con el monto económico y concretar el hurto, el asaltante huyó del lugar a bordo de una moto lineal en dirección a la calle Los Manzanos.

Este asalto sembró la preocupación entre los comerciantes y transeúntes de la zona porque de acuerdo a su testimonio, este tipo de actos delictivos se vienen repitiendo con mayor frecuencia.

Minutos después de producirse este acto delincuencial, hasta el lugar de los hechos se apersonaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para poder dar inicio a las diligencias correspondientes y recabar las imágenes de las cámaras de videovigilancia a fin de dar con la identificación del asaltante.

Un dato que vale señalar es que, de acuerdo al testimonio de una residente de la zona, esta no sería la primera vez que el cambista se encuentra en el blanco de la inseguridad ciudadana. "Le hemos defendido varias veces, él se ha salvado de tres robos", manifestó la mujer.

