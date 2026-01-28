Rímac: Vecinos golpean a delincuente que apuñaló a joven por resistirse a asalto

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La inseguridad ciudadana continúa cobrando nuevas víctimas. Esta vez en el distrito del Rímac, un delincuente apuñaló a un joven tras resistirse a que lo asalte. Alertados por los gritos de auxilio, los vecinos golpearon al malhechor y casi lo linchan.

Delincuente es golpeado por vecinos tras apuñalar a joven

En pleno estado de emergencia en Lima y Callao, la delincuencia no cesa. En la mencionada jurisdicciónn capitalina, se estaba desplazando un joven a la altura del puente Caquetá, una zona altamente peligrosa, cuando de pronto fue interceptado por un sujeto que quiso asaltarlo.

Este hecho ocurrió aproximadamente a la medianoche de este miércoles 28 de enero. De acuerdo a información proporcionada por los vecinos, los gritos de la víctima hicieron que salieran de sus domicilios.

Tras ello se encontraron con el agraviado forcejeando con el tipo, que según los testigos intentaba arrebatarle todas sus pertenencias, pero como el afectado se resistió a este asalto, el hampón, en venganza, sacó un arma blanca y comenzó a apuñalarlo hasta en cuatro oportunidades.

Frente a esta situación, los residentes tomaron acciones contra el facineroso por lo que lo golpearon y casi termina linchado en plena vía pública, reflejando la total indignación de estas personas por lo sucedido. Le propinaron patadas mientras este yacía en el suelo a su vez le expresaban su repudio.

Así lo tuvieron hasta que lleguen los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP). En tanto, también trataban de dar aliento al joven afectado que se encontraba ensangrentado a fin de que no perdiera el conocimiento. De esa forma ayudaron a que la víctima no muera en ese instante, según indicaron los vecinos a este joven no lo conocen ni vive por el lugar, pero aseguran que el móvil del ataque fue el hurto de sus pertenencias.

Delincuente es trasladadao a la Depincri del Rímac

Ya en manos de agentes de la comisaría del Rímac, el delincuente fue trasladado hasta un hospital para que reciba la atención respectiva y pasó las diligencias correspondientes a ley. Posteriormente, fue trasladado a la sede de la Depincri del Rímac.

Por su parte, la persona denunciante confirmó que el sujeto fue quien le intentó robar y que lo atacó, a pesar de los argumentos del tipo que refería no haber realizado ello.

Como vemos, un joven fue atacado por un sujeto alrededor de la medianoche a la altura del puente Caquetá, en el distrito del Rímac. La víctima fue apuñalada hasta en 4 oportunidades y los vecinos golpearon al hampón y casi lo linchan. Cabe resaltar, que el joven herido se encuentra internado en el hospital Loayza luchando por su vida.