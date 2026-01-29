Jesús María: Pareja de adultos mayores fingen ser clientes en chifa para robar celular y mil soles

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La inseguridad ciudadana se encuentra a la orden del día. Esta vez en un chifa ubicado en el distrito de Jesús María, una pareja de adultos mayores fingieron ser comensales y terminaron robando un celular y una fuerte suma de dinero.

Adultos mayores roban en chifa de Jesús María

En las inmediaciones de un restaurante de comida china situado en la Residencial San Felipe, dos ancianos fueron captados por las cámaras de seguridad mientras cometían un robo de manera sigilosa para no levantar sospechas.

Este hecho delictivo, se suscitó cuando ambos ladrones se dirigen a sentarse a una mesa contigua a su víctima y aprovecharon un descuido de esta para poder sustraer sus pertenencias. Ni por su edad ni apariencia quién podría pensar que cometerían este tipo de fechoría.

Fue precisamente, uno de ellos quien aprovechó la cercanía para rebuscar la cartera de una clienta que la había dejado sobre una silla, mientras que su acompañante fingía revisar la carta del establecimiento gastronómico.Cabe señalar que, en un aproximado de dos minutos lograron sustraer un dispositivo móvil y mil soles.

Al respecto, la hija de las víctimas dialogó con Latina Noticias y brindó mayores detalles sobre el hurto que sufrieron sus padres quienes se encontraban en Lima tras acudir a un centro médico reconocido.

"Mis papás fueron a Lima por una cita médica que tuvieron en el hospital Rebagliati. Tuvieron un tiempo bastante largo para poder rebuscar dentro de la cartera. ¿Quién iba a pensar que ahí le iban a robar?", señaló la joven.

Otra pareja de ladrones también cometen robo

Horas después se registró otro hecho delictivo en el mismo distrito limeño. En este caso, tres jóvenes aprovecharon que dos clientes de un restaurante estaban distraídos comiendo para robar aprovechando que su víctima había dejado su mochila sobre el piso.

Uno de los ladrones se puso detrás de uno de los comensales y con el píe logró arrastrarlo lentamente hacia su posición. Con suma rapidez, otra mujer se puso al lado de la víctima quien simulaba hablar por celular para desviar su atención.

Finalmente, el ladrón logró su cometido y se apoderó de la mochila que contenía una laptop que, de acuerdo al agraviado, la utilizaba para realizar su tesis. "Ni siquiera cenando uno puede estar tranquilo", sostuvo.

Como vemos, tanto delincuentes adultos mayores así como jóvenes han puesto en la mira a restaurantes en el distrito de Jesús María para cometer sus delitos. Las imágenes registradas por la cámaras de seguridad serán de suma importancia para alertar más víctimas, mientras que efectivos de la Policía ya se encuentran tras los pasos de los ladrones.