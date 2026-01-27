Crimen en Chancay: Joven es acusado de asesinar a su madre a golpes tras retenerla en su vivienda

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo crimen se ha registrado en Chancay, donde un joven es acusado de arrebatarle la vida a su propia madre a golpes tras mantenerla secuestrada en su propia vivienda durante horas.

Acusan a joven de matar a su madre

La mañana del último lunes 26 de enero efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron a Jeremy Fernando Ferrer Mori, de 20 años, tras ser sindicado como el principal sospechoso del asesinato de su madre de 63 años.

La víctima mortal fue hallada en el interior de su dormitorio sin vida y con signos de haber sido golpeada así como con cortes en el cuerpo. De acuerdo a información policial, el intervenido mantuvo secuestrada a su progenitora en la casa en la que ambos vivían, ubicada en la cuadra 2 de Peralvillo, en Chancay.

El sujeto fue detenido dentro del inmueble luego de que vecinos de la zona avisaron a serenos y policías. Tras ello, las autoridades acordonaron la calle e ingresaron a la casa en la que hallaron el cadáver de la fémina cubierto por colchas.

Posteriormente, Ferrer Mori fue derivado a la comisaría de Chancay para las dirigencias correspondientes a ley. De ser hallado culpable podría afrontar una pena de hasta 25 años de prisión.

Presunto parricida contaba con antecedentes penales

Por su parte, los familiares aseguraron que el joven tenía problemas de conducta y adicción. A ello se le suma que, de acuerdo a la Policía, el presunto parricida presenta denuncias por agresión, fraude informático y otros delitos.

Además, los vecinos revelaron que la señora pese a los problemas de su hijo, siempre fue buena madre con él. "A pesar de todos los errores de su hijo, ella lo ha apoyado toda la vida y eso es lo que a mí me indigna. Lo que le ha pasado no se merece esto", manifestó una residente.

La Policía continúa realizando las pericias en el hogar donde ocurrió este crimen a fin de esclarecer las circunstancias exactas en las que la mujer identificada como Sabina Ferrer Mori falleció. Se espera que en las próximas horas el detenido sea dispuesto a las autoridades judiciales.

