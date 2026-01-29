RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Crimen
Feroz atentado

Crimen en VES: Un hombre fue acribillado a balazos en losa deportiva durante campeonato de vóley

Un hombre que se encontraba presenciado un campeonato en una losa deportiva de Villa El Salvador falleció tras ser atacado a balazos por sujetos que llegaron hasta el lugar a bordo de una moto.

Un hombre fue acribillado a balazos en losa deportiva durante campeonato
Un hombre fue acribillado a balazos en losa deportiva durante campeonato (Foto: Composición Exitosa)

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen / Actualizado al 29/01/2026

En Villa El Salvador, sujetos a bordo de una moto lineal acabaron con la vida de un hombre a balazos que se encontraba espectando un campeonato en las inmediaciones de una losa deportiva.

Asesinan a hombre a balazos en Villa El Salvador

En el mencionado distrito limeño, un hombre de 34 años fue asesinado a balazos por sicarios a bordo de un vehículo menor cuando este se encontraba observando un torneo de vóley en un centro de esparcimiento deportivo ubicado en el Sector 1, Grupo 21.

Un equipo de Exitosa logró conocer que la víctima mortal fue identificada como Manuel Izquierdo Zapata y que recibió al menos 8 impactos de bala cuando se encontraba sentado en las bancas de este centro deportivo bebiendo bebidas alcohólicas junto a un grupo de amigos.

De acuerdo a información vertida por testigos fueron dos personas quienes llegaron hasta la zona con una motocicleta por la vía principal del Sector 1, Grupo 21 y se ubicaron al frente del Parque Central.

Uno de los hampones descendió del vehículo y se acercó caminando hacia Izquierdo Zapata y, sin mediar palabra, abrió fuego a quemarropa y acto seguido huyó con rumbo desconocido causando el terror y pánico entre el resto de asistentes, entre los que se encontraban menores de edad.

Los presentes en la losa deportiva se pronuncian

Como se mencionaba, los disparos sembraron el pánico entre las personas que se encontraban en la losa deportiva y brindaron mayores detalles sobre este crimen que también ha generando conmoción en los vecinos de Villa El Salvador.

"El chico estaba sentado de lo más tranquilo ahí y de pronto dos chicos encapuchados uno de azul y el otro de rojo. Estaban dando vueltas desde hace rato. Vinieron en moto, pero esta se quedó en la esquina y el otro vino caminando con la pistola", manifestó uno de los testigos, quien aclaró que solo el varón resultó agraviado.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada al Hospital de Emergencia de Villa El Salvador, donde los médicos solo confirmaron su deceso. Cabe indicar que, el móvil del crimen aún es materia de investigación, pero una de las primeras hipótesis que maneja la Policía es que sería un presunto ajuste de cuentas.

Dos sujetos a bordo de una moto lineal sembraron el terror en una losa deportiva en el distrito de Villa El Salvador luego de acribillar a balazos a un hombre que se encontraba disfrutando de un campeonato.

