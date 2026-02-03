Crimen en Independencia: Conductor de colectivo es asesinado a balazos por falso pasajero

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Una vez más la inseguridad ciudadana vuelve a golpear el sector transporte. Este vez un conductor de colectivo perdió la vida tras ser baleado por un falso pasajero en el distrito de Independencia.

Colectivero es asesinado a balazos en Independencia

La noche del último lunes, se produjo un fatal hecho a sangre fría en la que un joven colectivero fue asesinado de cuatro disparos tras ser atacado por un sujeto que fingió ser pasajero y se convirtió en su verdugo.

La víctima mortal fue identificada como Shiro Armando Garra Salinas, de 23 años, se dedicaba a prestar servicios de transporte en una de las estaciones del Metropolitano. De acuerdo al testimonio de fuentes oficiales, el conductor se encontraba trasladando a su atacante rumbo al sector conocido como 'La Bombonera'.

Fue así que al llegar a este sector, en el cruce del jirón Educación con la avenida Los Niños Mártires, el tipo desciende del vehículo y se dirigió hacia jun hombre, su cómplice, que se encontraba a borde de una motocicleta.

Es así que, en ese preciso instante el hombre saca un arma de fuego y empieza a abrir fuego contra el conductor de este vehículo provocando que quede gravemente herido.

Tras escuchar los disparos, los residentes de esta zona salieron alertados ante lo que ocurría y socorrieron al agraviado. Los trasladaron de emergencia hacia la clínica Jesús del Norte, en donde lamentablemente se confirmó su deceso.

Vecinos de la zona brindan mayores detalles de lo ocurrido

En tanto, un equipo de Exitosa pudo dialogar con un grupo de vecinos de la zona del crimen para que brinden mayores detalles del asesinato de este joven colectivero de 23 años.

"Yo estaba dentro de mi casa, pensé que era cuete sonó tres veces, a la cuarta me percaté y he salido corriendo. La moto bajaba por acá ha sido con un hombre y una mujer. (¿Cuántos disparos escuchó?) Como seis o siete", manifestó un residente.

Es necesario precisar que, peritos de criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP) se apersonaron hasta el lugar del crimen donde realizaron la contabilidad balística en la que identificaron ocho casquillos de bala.

Como vemos, el crimen contra este colectivero refleja una vez más los niveles de inseguridad ciudadana frente a ello algunas cámaras de videovigilancia municipales van a ser claves para poder esclarecer los hechos y dar con el paradero de estos sujetos que lo asesinaron.