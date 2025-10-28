Estaciones del Metropolitano registran largas colas: Congestión en varios paraderos afecta a usuarios

28/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La salida del Señor de los Milagros en el Centro de Lima el martes 28 de octubre provocó el cierre de algunas estaciones del Metropolitano. Como consecuencia, en las que se encontraban habilitadas se han registrado largas colas, que ha afectado a los usuarios del servicio que han debido esperar por largos periodos por uno de los buses.

Colas extensas en varios puntos

Varios usuarios en redes sociales han compartido fotos y videos del tumulto que se provocó en diversas paradas a lo largo de la Vía Expresa y en otros puntos del trayecto, como en el distrito de Barranco. La alta demanda de pasajeros y las unidades que llegaban con largos intervalos de tiempo, provocó la molestia general.

Hasta casi las 9.00 de la noche, las estaciones que sufrieron las mayores congestiones registradas por los viajeros fueron las de Ricardo Palma, Angamos, Aramburú, Canaval y Moreyra y Javier Prado. En las imágenes viralizadas se aprecia a los usuarios prácticamente inmóviles, esperando el arribo de buses en sus dos sentidos de norte a sur.

Claro ellos felices en su procesión, que se jodan los que usan el #metropolitano asfixiandose en los buses y en las estación totalmente colapsadas. Qué les costaba hacerlo un fin de semana.

Psdt: #Atu eres una cagada! pic.twitter.com/cG06EqOrYl — Leonardo G´m (@Gm779Leonardo) October 29, 2025

Como suele ocurrir a diario en horas punta, las estaciones suelen presentar escenarios similares. Sin embargo, al tratarse de una ocasión especial, por el quinto recorrido del Señor de los Milagros, esto se ha agravado, por el obligado cierre de algunos paraderos para que el anda y los feligreses se puedan movilizar por las calles del centro histórico.

Por su parte, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), informó que en las avenidas Lampa y Emancipación se ha registrado un tránsito intenso. Esto ha afectado el desplazamiento de sus unidades, haciendo énfasis que las estaciones del centro no se encuentran habilitadas.

Debido a la procesión del Señor de los Milagros se reporta intenso tráfico en las avenidas Lampa y Emancipación, lo que ocasiona demoras en la llegada de los buses a las estaciones del Metropolitano.



👉Recuerda que las estaciones del Cercado de Lima permanecen cerradas. pic.twitter.com/HYJGETRueD — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) October 29, 2025

¿Cuál es el plan de desvío para el Metropolitano?

Ante la salida del 'Cristo Moreno', se dispuso que los servicios regular A y Expreso 10 solo realicen la parada en la estación Quilca, cuando la procesión pase por la avenida Tacna. De otro lado, el servicio regular C arribará solo hasta la estación central, dejando inoperativas a las de Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla.

Los expresos se desviaron por las avenidas Lampa y Emancipación cuando el anda pasó por Alfonso Ugarte. Las estaciones Dos de Mayo, Quilca y España permanecerán cerradas hasta la reanudación del servicio completo.

