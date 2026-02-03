Suboficial de la policía fue asesinado a balazos dentro de bar clandestino a una cuadra de la Dirincri

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Pese a encontrarse fuera de su funciones, un suboficial de la PNP fue asesinado a balazos al interior de un bar clandestino tras un confuso incidente. En las imágenes se logra apreciar como un sujeto le arrebata el arma para luego dispararle hasta en tres ocasiones quitándole la vida casi de inmediato.

Suboficial fue asesinado a balazos en bar clandestino

El hecho se dio sobre la madrugada de este martes 3 de febrero en un local ubicado en la cuadra cuatro de la conocida avenida Paseo Colón en el cercano de Lima, a solo una cuadra de la Dirincri. Pese a ello, el establecimiento funcionaba con normalidad vendiendo licor y siendo el punto de otras actividades ilícitas a pesar de su cercanía con esta importante dependencia policial.

Exactamente a las 2:16 de la madrugada, el suboficial de segunda de la Policía Nacional del Perú, Omar Iván Rau Montalvo, se encontraba al interior de este bar tomando licor sin compañía alguna. En ese preciso momento, un sujeto vestido con polo negro ingresó y preguntó por los servicios higiénicos.

Luego de entrar al baño, el efectivo de la PNP se toca los bolsillos en repetidas ocasiones haciendo una seña de que le faltaba una de sus pertenencias. Ahí, saca su arma de reglamento y apunta directamente contra el hombre que seguía al interior de los servicios.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | El bar donde fue asesinado un suboficial de la Policía se ubica a tan solo una cuadra de la Dirincri. Vecinos de la zona denunciaron que este lugar se ha convertido en un punto de peleas y actividades ilícitas.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺... pic.twitter.com/JmDmSpTtRJ — Exitosa Noticias (@exitosape) February 3, 2026

Ambos inician un forcejeo que terminó con el otro sujeto quitándole el arma al policía y disparándole en tres ocasiones. Enseguida salió del local cojeando de una pierna dejando en claro que una de las balas impactó contra su humanidad.

Pese a sus graves heridas, el agente fue llevado inmediatamente al Hospital Loayza, aunque lamentablemente llegó sin vida. Ahora, peritos del Ministerio Público y efectivos de la Comisaría de Petit Thouars.

Vecinos piden acción inmediata en la zona

Exitosa pudo conocer que el establecimiento había sido clausurado con anterioridad por infringir diferentes normas. A su vez, se conversó con una vecina quien se quejó de que este punto se ha convertido en un centro de actividades ilícitas que se realizan a pesar de ubicarse en pleno centro histórico.

"En la noche y en la mañana cuando uno pasa ve prostitutas, chicas drogándose, tomando. No se puede ni cruzar la calle. Estamos en el corazón del centro de Lima y como pueden permitir esto. ¿Dónde está la Municipalidad? ¿La policía? Uno pasa todas la mañanas para ir trabajar y siempre vemos esto", contó.

En resumen, el suboficial PNP, Omar Iván Rau Montalvo, fue asesinado a balazos al interior de un bar clandestino tras forcejear con un sujeto.