Crimen en SMP: Sicarios acribillan a hombre dentro de su auto ante la presencia de su familia

El distrito de San Martín volvió a ser golpeado por la criminalidad, esta vez un padre de familia perdió la vida dentro de su auto cuando se encontraba junto a su familia a manos de sicarios motorizados.

Crimen en San Martín de Porres

Un padre de familia que se encontraba situado en un puesto ambulante de comida a la espera de un pedido perdió la vida dentro de su vehículo a manos de criminales a bordo de una motocicleta tras abrir fuego a quemarropa y sin mediar palabra.

El hecho de sangre se suscitó exactamente en la avenida Elvira García y García, en el distrito de San Martín de Porres. De acuerdo a los testigos, la víctima mortal identificada como Anderson Martínez Campos intentó huir tras recibir los impactos de bala.

Sin embargo, a sangre fría los delincuentes lo siguieron en su vehículo menor para volver a disparar por segunda vez contra el automóvil. Producto de esta persecución el carro terminó colisionando contra la puerta de una vivienda ocasionando graves heridas en el conductor.

Hay que mencionar que, dentro de la unidad móvil viajaban también varios integrantes de su familia, entre ellos una bebé, afortunadamente ellos resultaron ilesos tras el violento ataque.

¿Qué manifiesta la PNP sobre este crimen?

Por su parte la Policía Nacional del Perú (PNP) sostuvo que Martínez Campos venía siendo perseguido desde hace varios días atrás por estos facinerosos. Un dato relevante es que, el occiso solía recurrir constantemente al puesto de comida de salchipapas y hamburguesas. Esto habría facilitado la planificación del atroz crimen.

Posteriormente a la balacera, fueron sus propios seres queridos quienes auxliaron a la víctima y la trasladaron al hospital Negreiros, en el Callao. Poco tiempo después de su ingreso al centro de salud, los médicos confirmaron su deceso a causa de los disparos que recibió.

Cabe señalar que en el lugar del hecho, los peritos de Criminalística contabilizaron seis casquillos de bala dentro de la unidad móvil. Además, se percataron de los orificios que se originó por los balazos en el capot y en la puerta del conductor. Las investigaciones continúan y se conoció que la víctima contaba con antecedentes por los delitos de robo y hurto agravado.

