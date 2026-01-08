Bandas criminales caen en Tacna: Policía ejecuta dos golpes contra la delincuencia

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La primera intervención se realizó este martes 6 a las 20:30 horas en la avenida Circunvalación con la prolongación 2 de Mayo del Cercado de Tacna por la Policía del Grupo Terna, que desarticuló la banda criminal "Los Detonadores de Tacna" acusada de presunto tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de material de guerra.

Golpe al tráfico de drogas y material de guerra

Intervinieron al chileno Leandro Eliecer Araya Plaza (22) y la peruana Maricielo Milagros Madriaga Pachas (25). A esta última se le halló un paquete de marihuana, lo que motivó el registro del inmueble donde vivía como inquilino Araya, en la manzana H de la asociación Teodoro Rodríguez Pisco del Cercado de Tacna, donde se incautaron 37 paquetes de marihuana, con un peso de 22.127 kilos, valorizados en 18 mil dólares en el Perú. Además, se encontraron cuatro granadas defensivas de mano, consideradas material de guerra.

El general Herbert Víctor Luna Velarde, jefe de la Región Policial de Tacna, explicó que "dio positivo a marihuana y las granadas cuentan con número de serie para determinar su procedencia". Asimismo, descartó un uso extorsivo del material incautado, aunque precisó que "las bandas criminales utilizan armas o material de guerra para darse seguridad". Ambos detenidos permanecerán bajo custodia por 15 días.

Hurto agravado en feria Maracaná

El segundo operativo estuvo a cargo de la Policía de la Comisaría de Alto de la Alianza, este miércoles 7 a las 02:00 horas en la avenida Juan Moore del distrito Alto de la Alianza donde se logró capturar a la banda "Las Hienas del Maracaná", acusada de presunto hurto agravado y receptación.

Tras la denuncia del robo de su cartera con 500 soles a una comerciante, los agentes realizaron una búsqueda e intervinieron a Jabel Mateus Mamani Casani (26) y Shamila Alexandra Checcya Vélez (22), luego de ser reconocidos por la afectada.

Durante el registro personal, les encontraron tres celulares, uno de ellos reportado como robado el martes 6. La agraviada destacó la rápida acción policial: "Agradezco a la comisaría de Alto de la Alianza por intervenir este robo, han actuado rápidamente para la captura de estos ladrones".