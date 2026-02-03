Terror en Cercado de Lima: Sujetos son detenidos por la PNP tras detonar artefacto explosivo

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un nuevo acto de criminalidad se registró la madrugada de este martes 3 de febrero, por parte de sujetos que detonaron un artefacto explosivo en los exteriores de un restaurante, en Cercado de Lima, pero en una rápida acción de la Policía Nacional del Perú fueron capturados.

Rápida acción policial

Se trata de David Alberto Aguilar Mila, alias 'chatin', y Carlos Augusto Zapata Lizalbe, alias 'chamaco' y de nacionalidad venezolana, quienes dejaron un dispositivo explosivo en un local dedicado a la fabricación de hornos y cajas chinas, ubicado entre la avenida Miguel Grau y la avenida Aviación. En una rápida acción de la Policía Nacional del Perú, se logró la captura de estas personas y se las halló en posesión de otros dos cartuchos explosivos.

El director nacional de Investigación Nacional de la PNP, Manuel Lozada, informó que estos sujetos habrían venido extorsionando al local afectado por el artefacto, desde hace unos meses. Esta captura se dio en el marco del trabajo articulado de la División de Inteligencia y la División de Extorsiones.

"En esta si hay denuncias de que vienen extorsionando diversos centros comerciales y a empresarios", señaló. Además, detalló que por el hombre es el único ataque conocido que habrían perpetrado estos sujetos.

PNP desbarata 7 bandas criminales

Como parte de las acciones de seguridad en el marco del estado de emergencia en Lima y Callao, un gran contingente de agentes de la PNP se desplegaron en los distritos limeños de La Victoria y El Agustino.

La masiva diligencia se llevó a cabo el reciente domingo 1 de febrero a través de la cual se logró la desarticulación de siete organizaciones criminales y 111 personas detenidas, de las cuales 29 presentaban requisitoria vigente.

Cabe señalar que, esta intervención contó con la presencia de más de 200 efectivos de la Policía Nacional, en conjunto con miembros del Ejército Peruano. Estuvieron liderados por le Coronel PNP Gastón Alzamora, jefe de la División del Orden Público y Seguridad Centro 2.

Entre las zonas en las que las fuerzas del orden se desplazaron se encuentran Puente Nuevo, plaza Manco Cápac y Yerbateros. En este megaoperativo, también estuvieron presentes el viceministro de Seguridad Pública, José Zapata, y el viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Percy Barranzuela.

En tanto, uno de los puntos neurálgicos en los que se desarrolló este operativo fue en el distrito de El Agustino, específicamente a lo largo de la avenida Primero de Mayo, allí los efectivos policiales efectuaron requisitorias a conductores y pasajeros con el objetivo principal de prevenir actos delictivos. De igual forma, se realizó la revisión de antecedentes.

Es en medio de estas acciones policiales que la PNP logró la captura de dos sujetos que habrían detonado un artefacto explosivo en el exterior de un local den Cercado de Lima, como parte de una rápida acción policial.