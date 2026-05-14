¡Lo mataron por 3 SOLES! Extorsionadores asesinan a chofer de combi por negarse a pagar cupos

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La violencia ligada a las extorsiones en el transporte informal volvió a cobrarse una vida en Lima. Un conductor de combi que cubría la ruta entre el Cercado de Lima y el Callao fue asesinado a balazos por presuntamente negarse a pagar cupos de tres soles diarios exigidos por delincuentes. El ataque dejó además a una pasajera herida y generó temor entre los transportistas de la empresa, quienes ahora temen por sus vidas.

Asesinan chofer en Cercado de Lima

La víctima fue identificada como Deza Montañez, de 40 años, conocido entre sus compañeros como "Pichón". Según relataron testigos, el chofer había iniciado su recorrido tras salir de su paradero ubicado en la avenida Tacna y recoger pasajeros. Minutos después, sujetos a bordo de una motocicleta comenzaron a seguir la unidad hasta interceptarla en la avenida Argentina.

Fue en ese punto donde los atacantes dispararon sin piedad contra la combi en movimiento. El crimen ocurrió ante la mirada de la esposa del conductor, quien trabajaba como cobradora de la unidad. Tras los disparos, el vehículo perdió el control e impactó contra un automóvil estacionado en la vía, provocando escenas de desesperación entre los pasajeros y peatones.

Producto del atentado, una pasajera resultó gravemente herida y permanece internada en el hospital Arzobispo Loayza con diagnóstico reservado. Este sería el quinto ataque registrado contra la misma línea de transporte, cuyos trabajadores aseguran ser víctimas constantes de amenazas y cobros extorsivos desde el año pasado.

🔴🔵 Cercado de Lima: Extorsionadores asesinan a chófer de combi y dejan una pasajera herida.



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Compañeros de chofer reciben nueva amenaza

Compañeros de la víctima denunciaron que, luego del asesinato, recibieron un nuevo mensaje extorsivo a través de WhatsApp. En el texto, los delincuentes confirmaban la muerte del conductor y advertían que, si no se comunicaban antes de la noche de este jueves 14 de mayo para llegar a un acuerdo económico, otro chofer sería asesinado.

"Después que mataron a nuestro compañero, nos mandaron un mensaje diciendo: 'Hemos matado a un chofer, no esperen ser los siguientes, así que pónganse en ley' (...) Las amenazas llegan por mensajes de WhatsApp y no entendemos cómo ellos pueden ingresar al grupo si no tienen el número", cuestionó una de las compañeras de la víctima.

Finalmente, se informó que peritos de criminalística y la Policía Nacional llegaron hasta la escena del crimen para iniciar las diligencias correspondientes. En los alrededores de la combi roja se contabilizaron al menos seis casquillos de bala. Las cámaras de seguridad instaladas a lo largo de la avenida Argentina serán fundamentales para identificar a los responsables de este crimen que enluta a una familia y vuelve a poner en evidencia la inseguridad que golpea al transporte público informal.