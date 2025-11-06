Los Olivos: Agente de seguridad se enfrenta y hiere a delincuentes que intentaron asaltar a una pareja

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

El estado de emergencia en Lima Norte parece no dar los resultados esperados por el Ejecutivo. Y es que a pesar de esta medida, los hechos delictivos continúan dándose como el que ocurrió la noche de este miércoles 5 de noviembre en Los Olivos.

Agente de seguridad se enfrenta y hiere a delincuentes en Los Olivos

Específicamente, los sucesos ocurrieron en la cuadra 3 del jirón Huari en el parque Melitón Carvajal donde una joven pareja se encontraba sentada compartiendo un ameno momento. Fue ahí cuando cuatro sujetos se fueron acercando hasta su ubicación con intenciones de asaltarlos y quitarle todas sus pertenencias.

Por suerte, un agente de seguridad, que fue contratado para cuidar las calles de esta urbanización, se percató de la situación y fue en auxilio de la pareja. Pese a que se encontraba solo, el hombre no dudó en hacerles frente, sacó su arma de fuego y disparó contra ellos con la intención de alejarlos.

Estos también respondieron al fuego originándose un fuerte enfrentamiento en plena zona urbana de Los Olivos. Uno de los criminales resultó herido en la pierna, mientras que otros dos lograron huir con rumbo desconocido.

Los vecinos de la zona, al percatarse de los disparos, llamaron al serenazgo de Los Olivos y a la Policía Nacional del Perú que llegaron en cuestión de minutos. Los efectivos intervinieron a dos de ellos quienes ya se encuentran a disposición de las autoridades.

Madre e hija son asaltadas con arma blanca

Como se indicaba líneas más arriba, esta zona de Lima Norte sigue reportando a diario hechos criminales a pesar del estado de emergencia declarado por el gobierno de José Jerí hace más de 15 días.

Por ejemplo, el último martes 4 de noviembre, una madre y su hija fueron asaltadas cuando transitaban con absoluta tranquilidad por el jirón Casma en la II Etapa de la urbanización Covida.

Durante su recorrido, ambas mujeres fueron interceptadas por un sujeto que portaba un arma blanca. Este criminal apuntó su cuchillo contra una de sus víctimas sujetándola durante varios segundos mientras le exigía sus pertenencias. Ya con el botín en sus manos, el malhechor huyó a toda velocidad con destino a la avenida Antúnez de Mayolo a pesar de los gritos de auxilio de una de ellas.

De esta manera, un agente de seguridad se enfrentó solo a 4 delincuentes, hiriendo a uno de ellos, quienes intentaron robarle a una pareja en el distrito de Los Olivos.