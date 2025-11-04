Fatal accidente en SMP: Joven extranjero pierde la vida tras despiste de su moto

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un joven venezolano de 21 años perdió la vida tras sufrir un accidente de tránsito en el bypass de la avenida Javich, en el distrito de San Martín de Porres (SMP). El hecho ocurrió durante la noche, cuando el motociclista perdió el control de su vehículo luego de recibir un leve impacto de otro automóvil, cuyo conductor se dio a la fuga.

Según información de la Policía de Tránsito, el joven identificado como Manuel Alejandro Peralta Mota cayó violentamente sobre la pista tras el despiste. Instantes después, otra unidad móvil lo arrolló, causándole la muerte de manera inmediata. El siniestro fue tan repentino que los transeúntes no pudieron auxiliar al joven a tiempo, y solo lograron alertar a la policía.

Los efectivos llegaron minutos después, pero ya nada se pudo hacer para salvarle la vida. El suceso generó profunda consternación entre los testigos, quienes lamentaron lo ocurrido y exigieron mayor seguridad vial en la zona.

Cierre total del bypass y desvíos vehiculares

Tras el accidente, la unidad norte de la Policía de Tránsito dispuso el cierre total del bypass en sentido sur a norte, medida que generó una fuerte congestión vehicular.

Cinco agentes permanecen en el lugar orientando el paso y coordinando el tránsito alterno. Los conductores fueron desviados hacia las avenidas Túpac Amaru, Javich y Tomás Valle, que conectan con Los Olivos, Independencia, Comas y Puente Piedra.

El cierre se ejecutó a la altura de la cuadra uno de la avenida Sarumilla, frente a la Municipalidad de San Martín de Porres, donde el tráfico se tornó lento y desordenado. Los efectivos exhortaron a los choferes a mantener la calma y seguir las indicaciones policiales para evitar nuevos incidentes.

En la zona también se hizo presente personal de Lima Expresa, encargado de dirigir el paso de vehículos de carga pesada que transitan por la Panamericana Norte. Estas unidades, junto con el flujo habitual de automóviles, agravaron el embotellamiento en los alrededores del bypass.

La situación se complicó aún más debido a un paro de transportistas, que mantiene bloqueos parciales en diversos puntos de la capital. La Policía de Tránsito continúa supervisando la zona para garantizar la seguridad vial y agilizar el flujo vehicular.

Dolor y exigencia de justicia

Al lugar llegaron familiares y amigos del joven fallecido, visiblemente afectados por la trágica noticia. Los agentes solicitaron mantener distancia y respetar el dolor de los deudos, mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

El cuerpo de Manuel Alejandro Peralta Mota permaneció en la calzada cubierto con una manta, a la espera del levantamiento por parte del fiscal. Según la policía, no existen cámaras de seguridad cercanas al punto donde ocurrió el accidente.

Esta situación podría dificultar la identificación del vehículo que causó el primer impacto y huyó del lugar.Las autoridades confían en que las investigaciones logren determinar las responsabilidades y se haga justicia por la víctima.

Vecinos de la zona manifestaron su preocupación por la falta de señalización y control policial en el inicio del bypass. También exigieron la instalación de cámaras de videovigilancia para prevenir futuros accidentes y apoyar las investigaciones.

El trágico suceso ha reavivado el debate sobre la seguridad vial y la imprudencia al volante, problemas que siguen cobrando vidas en Lima. El tránsito continúa restringido en San Martín de Porres mientras se completan las pericias y se retira el cuerpo de la víctima, un joven extranjero.