Padre de Alejandra Baigorria se defiende tras denuncia por abandono de albergue: "Es una patraña"

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Sergio Baigorria, padre de Alejandra Baigorria y alcalde de Chaclacayo, se pronunció tras ser señalado por el presunto abandono de un albergue para perros y gatos ubicado en el distrito que dirige. La autoridad rechazó las acusaciones y explicó su versión de los hechos, mientras defendió a su hija ante los cuestionamientos públicos y amenazó con tomar acciones legales contra las personas involucradas en la denuncia pública.

Sergio Baigorria explota tras denuncia

Según explicó a través de un video difundido en redes sociales, los animales no habrían sido abandonados por la municipalidad, sino por una inquilina que dejó el inmueble donde permanecían los canes y felinos. Asimismo, indicó que la Fiscalía notificó a la comuna para que adopte medidas destinadas a garantizar temporalmente la alimentación, cuidado y posterior reubicación de los animales.

En ese contexto, Baigorria aseguró que el municipio tomó acciones y entregó 167 kilos de alimento para perros y 29 kilos para gatos. Sin embargo, señaló que surgió una nueva dificultad luego de que la propietaria de los animales enviara una carta notarial en la que habría prohibido realizar donaciones dentro del predio aduciendo que son sus animales y tiene a varios de ellos durante más de 10 años.

Hoy día hemos dejado alimento para canes, 167 kilos, y alimento para gatos, 29 kilos, pero tenemos otro gran problema: el 2 de septiembre, la dueña de los canes que ya no está en esa casa porque ahora está la dueña, la inquilina se fue dejando a los canes, nos manda una carta notarial donde nos prohíbe hacer ninguna donación", expresó.

Por otro lado, el alcalde consideró que detrás de las acusaciones existirían intereses políticos. De acuerdo con su versión, algunos candidatos que buscarían llegar a la Municipalidad de Chaclacayo estarían intentando perjudicar su imagen y aprovechar la controversia para obtener protagonismo, algo que considera poco ético y denunció públicamente.

"Esta es una patraña que nos están haciendo por una candidata o algunos candidatos que se quieren presentar a la municipalidad y rechazo absolutamente que se metan con mi hija porque el alcalde soy yo y lo que buscan es promocionarse porque no tienen otra idea", agrega.

Alcalde de Chaclacayo pone el pecho por su hija

Finalmente, Sergio Baigorria mostró su molestia por la participación de Alejandra en el caso y pidió que no involucren a su hija en una situación que, según remarcó, corresponde directamente a su gestión municipal. Ante ello, anunció que evaluará tomar acciones legales contra quienes hayan involucrado a su familia en las acusaciones.

"Quieren colgarse de mi persona diciendo que no cumplo cuando no es así. Lo peor de todo es que se metan con la familia y tomaré medidas legales", sentenció.

Es así que, mientras las acusaciones continúan generando cuestionamientos, Sergio Baigorria mantiene su versión y asegura que la municipalidad actuó frente a la situación de los animales. Además, dejó claro que no permitirá que su hija sea involucrada en el caso y evalúa recurrir a la vía legal para defender a su familia y su gestión.