Onelia Molina y Kevin Díaz confirman romance con apasionado beso en vivo: "Estamos hace 3 meses"

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Kevin Díaz y Onelia Molina decidieron ponerle fin a las especulaciones sobre su vínculo sentimental y se presentaron juntos por primera vez en el set de Mande quien mande. Frente a las cámaras, ambos confirmaron que mantienen una relación amorosa desde hace tres meses y se mostraron muy cercanos durante su participación en el programa.

El romance de Onelia y Kevin

La aparición conjunta llamó especialmente la atención debido a que, hasta ahora, ambos habían acudido al espacio televisivo por separado. Esta vez, sin embargo, llegaron como pareja y aprovecharon la oportunidad para hablar abiertamente sobre su romance, dejando claro que atraviesan una etapa estable y que decidieron hacer pública su relación.

La confirmación ocurrió luego de varios días en los que Onelia y Kevin habían generado rumores sobre un posible distanciamiento. Durante sus apariciones en Esto es Guerra, ambos se mostraron algo alejados, situación que despertó comentarios entre sus seguidores. No obstante, todo indica que lograron superar sus diferencias y actualmente disfrutan nuevamente de su relación.

Asimismo, la pareja participó en una ronda de preguntas en la que compartieron algunos detalles de su convivencia sentimental. Onelia comentó aspectos de la personalidad de Kevin, mientras que ambos también conversaron sobre sus signos zodiacales y algunas características que los identifican.

Finalmente, Kevin contó que es venezolano y que lleva nueve años viviendo en Perú. Además de formar parte de un reality de América Televisión, el joven tiene varios emprendimientos. Para cerrar este momento especial, ambos se dieron un romántico beso frente a las cámaras, reafirmando así el romance que mantienen desde hace tres meses.

Onelia echa tierra a Mario Irivarren

Onelia Molina respondió a las declaraciones de su expareja, Mario Irivarren, luego de coincidir ambos en una boda. La modelo negó que exista algún acercamiento entre ellos y aseguró que no pretende retomar contacto con él, mientras también se refirió al momento que atraviesa actualmente junto a Kevin Díaz.

El intercambio se produjo después de que Mario Irivarren hablara sobre el encuentro con Onelia Molina y negara haber intentado acercarse a ella. El exintegrante de Esto es guerra explicó que asistió al evento sin buscar contacto con la modelo, una situación que posteriormente recibió una respuesta pública.

Onelia Molina fue consultada por lo ocurrido durante una emisión de Esto es guerra. La modelo rechazó la posibilidad de un acercamiento con Mario Irivarren y dejó claro que, desde su perspectiva, no existe intención de retomar algún vínculo con quien fue su pareja durante varios meses.

"No hay acercamiento y no lo va a haber nunca más, para mí, está muerto", declaró.

Es así que, Kevin Díaz y Onelia Molina dejaron claro que su romance atraviesa un buen momento. Tras los rumores que pusieron en duda su relación, ambos optaron por mostrarse juntos y confirmar que llevan tres meses como pareja, compartiendo públicamente una etapa sentimental que hasta ahora habían mantenido con mayor discreción.