Korina Rivadeneira lanza fuerte mensaje tras ruptura con Mario Hart: "No conformarte con migajas"

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Korina Rivadeneira volvió a generar comentarios en redes sociales luego de compartir un mensaje que muchos relacionaron con su reciente separación de Mario Hart. La modelo venezolana habló sobre no conformarse con recibir poco amor, una reflexión que llamó especialmente la atención por aparecer poco después del final de su relación con el piloto.

¿Korina lanza indirecta para Mario Hart?

En medio de esta nueva etapa personal, Korina publicó en Instagram una reflexión sobre el valor de reconocer aquello que una persona merece dentro de una relación. Sus palabras hicieron pensar que estaría haciendo referencia a experiencias vividas durante su romance con Hart, especialmente porque anteriormente había contado algunos detalles sobre la dinámica que mantenían como pareja.

"Hay tanta valentía en no conformarte con migaja cuando sabes que mereces un amor entero", compartió en Instagram.

Korina lanza mensaje tras ruptura con Mario Hart

Además, la exchica reality había revelado que ambos compartían por igual los gastos del hogar y que ella también debía realizar aportes económicos. Aunque no mencionó directamente a Mario en su reciente publicación, el momento elegido para compartirla despertó todo tipo de interpretaciones entre sus seguidores y rápidamente llegó hasta el programa de Magaly Medina.

La conductora de ATV consideró que el mensaje de Korina podía revelar que la modelo habría sentido que durante su relación no recibió el amor completo que esperaba. Según su lectura, la reflexión demostraría que ahora estaría tomando conciencia de lo que merece y de la importancia de no aceptar una relación a medias.

"Es cierto, ¿por qué vas a recibir los pedacitos que alguien te tira de vez en cuando?, cuando lo que tú mereces es un gran amor, un amor bonito, con respeto, con consideración, que esté pendiente de ti, de tus necesidades, de las de él, de estar pendiente de ti", analizó.

Korina es captada pasando el día con misterioso galán

Según las imágenes difundidas por el programa, el joven fue visto conduciendo el vehículo que está registrado a nombre de Korina y Mario Hart. Mientras él permanecía al volante, la venezolana aprovechó el trayecto para realizar algunos pendientes. La situación llamó especialmente la atención porque demostraría que existe un nivel de confianza entre ambos.

En otro momento, Korina y el misterioso hombre estacionaron el vehículo y se despidieron durante unos minutos. La modelo se dirigió a realizar unos trámites migratorios, mientras su acompañante permaneció en el auto. Poco después, ambos volvieron a encontrarse y continuaron con su recorrido por diferentes puntos de la ciudad.

La jornada continuó con algunas actividades cotidianas. Korina volvió a bajar del vehículo para revisar opciones de comida y, posteriormente, se dirigió a una conocida ONG. Mientras tanto, el joven esperó en el automóvil y luego también salió para comprar un menú