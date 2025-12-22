Rímac: Hallan a familia sin vida en su vivienda: Padre, madre e hijo tendrías días de fallecidos

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un hecho estremecedor sacude al Rímac. Una familia hallada sin vida en su vivienda fue descubierta luego de que vecinos alertaran por olores nauseabundos que salían del inmueble. El padre, la madre y su hijo menor habrían fallecido hace varios días.

Vecinos alertaron por olores fuertes

La alerta se dio cuando los residentes de la urbanización Leoncio Prado, en el Rímac, comenzaron a percibir un olor muy fuerte que salía de un departamento ubicado en un segundo piso. Al principio, nadie imaginó la magnitud de lo que estaba ocurriendo dentro del inmueble.

🔴🔵Un hecho estremecedor sacude al Rímac. Una familia hallada sin vida en su vivienda fue descubierta luego de que vecinos alertaran por olores nauseabundos que salían del inmueble. El padre, la madre y su hijo menor habrían fallecido hace varios días.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal... pic.twitter.com/iXWDWek34D — Exitosa Noticias (@exitosape) December 22, 2025

Con el paso de las horas, el olor se volvió cada vez más intenso y preocupante. Fue entonces que los vecinos decidieron avisar a las autoridades y pedir apoyo para verificar lo que sucedía en la vivienda.

Una vecina de la zona contó que, según las cámaras del barrio, el hombre fue visto por última vez días antes del hallazgo.

"El señor se le ha visto hasta el día miércoles, hasta las doce de la noche. Eso es lo que me informan las cámaras de acá del barrio. Ya se le ha visto a esta hora", relató.

El macabro hallazgo dentro del departamento

Según relató la misma vecina, pasaron varios días sin que nadie se percatara de la gravedad de la situación, pese a que en el edificio vivían más personas.

"Pasó miércoles, pasó jueves, viernes. Los demás que viven ahí arriba, no se percataron del olor tan fuerte. Pero hoy día me han llamado y me han dicho de que el olor era persistente y horrible", añadió la vecina.

Ante la insistencia del olor, los vecinos, junto con los guardias, tomaron la decisión de abrir las ventanas del departamento. Fue en ese momento cuando se encontraron con la escena que los dejó en shock.

"Al abrir las ventanas, han visto que el niño está muerto y el señor está en la cama muerta y el señor está muerto ahí también", relató.

Lo que se sabe hasta ahora del crimen

Las personas fallecidas fueron identificadas como Carlos Alberto Quiroga, de 70 años; Doris Alexandra Siesquen, de 45 años; y su hijo menor de 13 años. Según los vecinos, la familia vivía en ese departamento desde hace aproximadamente tres años.

De acuerdo con los peritos de Criminalística, los cuerpos presentarían heridas de bala y habrían fallecido desde la madrugada del miércoles de la semana pasada, lo que explicaría el avanzado estado de descomposición y el fuerte olor que se sentía incluso a varios metros de la vivienda.

Hasta el momento, la Policía Nacional del Perú continúa con las investigaciones para determinar los móviles de este crimen y esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

El Rímac permanece conmocionado tras hallar a una familia sin vida en su vivienda, donde el padre, la madre y su hijo tendrían varios días de fallecidos. El caso salió a la luz luego de los olores nauseabundos que alertaron a los vecinos.