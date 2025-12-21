De Ilo al estrellato: Gabriela Villanueva se consagra como Michael Jackson de "Yo Soy"

21/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Este sábado 20 de diciembre, la joven Gabriela Villanueva, de 21 años y natural de Ilo, Moquegua, se consagró como la gran ganadora de la segunda temporada de "Yo Soy" 2025.

Su imitación de Michael Jackson la llevó a imponerse en la gala final frente a imitadores de Green Day y Alejandra Guzmán, conquistando al jurado y al público con una interpretación magistral de "Thriller". El triunfo le otorgó un premio de 20 mil soles y el reconocimiento nacional.

Villanueva encarna al "Rey del Pop" con precisión vocal, dominio escénico y caracterización impecable. Desde niña desarrolló una fuerte conexión con la música de Jackson, influenciada por sus padres, quienes le mostraban videos y canciones del artista.

Esa admiración se transformó en una ardua disciplina que, complementada con su talento, le permitió recrear con extraordinaria fidelidad la energía y el estilo del ícono mundial.

"Me ayudaron a crecer como artista y como persona"

Tras su victoria, Gabriela agradeció a sus seguidores por el apoyo constante durante la competencia. Sus presentaciones de "Billie Jean" y "Human Nature" fueron consideradas por los jurados como las más destacadas de la temporada, y la joven reconoció que el respaldo del público fue decisivo para alcanzar el trofeo.

Antes de Yo Soy

Antes de llegar al escenario de Yo Soy, Villanueva trabajó como mesera y cocinera mientras perseguía su sueño de dedicarse a la música. Intentó formarse en una academia musical, pero no obtuvo los resultados esperados.

Regresó a Ilo y, alentada por un amigo, decidió probar suerte en el casting del programa. Sus primeros pasos se dieron en el mundo drag, donde aprendió a dominar el escenario y a perfeccionar su presencia artística.

La continua relevancia de Michael Jackson

El triunfo de Gabriela Villanueva coincide poco más de un mes después con un nuevo hito en la carrera del propio Michael Jackson: recientemente se convirtió en el primer artista en lograr éxitos en el Top 10 en seis décadas diferentes, reafirmando su vigencia y legado en la industria musical global.

Este contexto refuerza la importancia de su imitación, que conecta a nuevas generaciones con la obra del "Rey del Pop". Con ello, la victoria de Gabriela representa el reconocimiento al talento y esfuerzo genuino de los que se dedican al arte, además de reafirmar el impacto cultural que Michael Jackson sigue teniendo en el mundo.

Su historia personal, marcada por sacrificio y perseverancia, inspira a jóvenes artistas que buscan abrirse camino en la música. En un país donde los concursos de talento son plataformas de visibilidad, Villanueva demuestra que la pasión y la disciplina pueden transformar sueños en logros concretos.