Amenaza grave

Extorsionadores exigen S/ 50 mil a Pamela Franco y amenazan a Cristian Cueva: "Voy a meter tres granadas"

La estadía de Pamela Franco y Christian Cueva en Trujillo se convirtió en un verdadero susto luego de que extorsionadores atacaran un complejo deportivo y exigieran un pago millonario a la cantante, además de amenazar al futbolista.

Extorsión por WhatsApp a Pamela Franco
Extorsión por WhatsApp a Pamela Franco (Difusión)

21/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 22/12/2025

La tranquilidad de Pamela Franco y Christian Cueva en Trujillo se vio interrumpida por un acto violento que puso en riesgo su seguridad. Extorsionadores atacaron a balazos el complejo deportivo El Imperio, escenario del partido entre el equipo de Christian Cueva y Gerald Oropeza, y luego la mediática cantante fue víctima de extorsión.

Ataque armado al complejo deportivo

El episodio comenzó cuando un grupo de desconocidos disparó contra el local deportivo donde se realizó el evento denominado 'Reto del año'.

A pesar del gran susto, los organizadores del evento decidieron continuar con la programación como estaba prevista. Tras los disparos, los delincuentes dejaron un sobre manila que contenía dos notas escritas a mano.

Según la Policía Nacional, una de las hojas incluía la frase: "Aquí no entran pulpos", mientras que la otra mostraba la supuesta firma del grupo responsable, identificado como 'La gente del barrio'.

Extorsión por WhatsApp a Pamela Franco

Minutos después del ataque, la cantante Pamela Franco recibió un mensaje intimidante a través de WhatsApp, donde los extorsionadores le exigieron el pago de S/ 50 mil y amenazaron directamente a Christian Cueva.

El mensaje comenzaba de forma aterradora: "Señora Pamela Franco, para que le comunique a su marido Christian Cueva que le acabo de meter una ráfaga al local acá en Trujillo".

"Vamos a ser prácticos. Acá tiene que alinearse con la gente, no con chistosos. Acá 'Los Pulpos' no llegan. Si hasta antes del evento no me llaman para dar una solución por 50 mil soles, les voy a meter tres granadas y me comenzaré a dejar muertos. Acá la casa tiene dueño", añadieron.

La situación encendió las alarmas y quedó registrada por los organizadores del evento y la Policía Nacional, quienes se encuentran investigando la identidad de los responsables y la veracidad de las amenazas.

Reacciones de Pamela Franco y Christian Cueva

Hasta el momento, ni Pamela Franco ni Christian Cueva se han pronunciado públicamente sobre el ataque y la extorsión.

Sin embargo, los mensajes difundidos y el ataque al complejo deportivo han generado gran preocupación entre sus seguidores y en la prensa local, que sigue de cerca cada novedad de este caso.

La estadía de Pamela Franco y Christian Cueva en Trujillo se vio empañada por un ataque armado y un mensaje de extorsión que exige S/ 50 mil, dejando a la mediática pareja bajo amenaza y en alerta mientras la Policía Nacional investiga los hechos.

