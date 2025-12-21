Jefferson Farfán lanza duras críticas sobre la mala gestión de Alianza Lima en los últimos años

21/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Aunque ya está retirado de las canchas, Jefferson Farfán no se quedó callado. El exdelantero y referente íntimo lanzó duras críticas sobre la mala gestión de Alianza Lima en los últimos años, dejando claro que muchas decisiones tomadas desde la dirigencia terminaron pasando factura dentro del campo.

Jefferson Farfán y sus duras críticas

Desde que colgó los chimpunes, Jefferson Farfán se ha mantenido cercano a Alianza Lima, siguiendo de cerca todo lo que pasa en el club de sus amores.

Si bien ha intentado mantenerse al margen, reconoció que no siempre estuvo de acuerdo con la forma en la que se manejó la institución tras su salida.

En una entrevista en Qué tal cancha, la 'Foquita' expresó su incomodidad por las decisiones que se tomaron en los últimos tres años, sobre todo en la etapa posterior a su retiro.

"Trato de mantenerme un poco alejado porque no me gusta cómo se maneja el club. Ahora ha mejorado desde que entró Franco Navarro, pero cuando me fui no me gustó la situación", dijo.

Además, añadió: "Podría opinar y posiblemente me escucharían, aunque en ocasiones que he manifestado mi punto de vista, creo que no han prestado atención. Ahí están los resultados".

Con esas palabras, Jefferson Farfán dejó en claro que su malestar no es reciente y que, desde su experiencia, el club perdió el rumbo por no escuchar voces que conocían la interna del equipo.

Farfán critica desarme del plantel

Uno de los puntos que más le dolió a Jefferson Farfán fue la forma en la que se desarmó el plantel bicampeón tras la temporada 2022. Para él, esa decisión marcó el inicio de los problemas deportivos que se reflejaron desde 2023.

El exatacante recordó que la salida de varios jugadores clave rompió un grupo que ya estaba consolidado y que había demostrado resultados.

"Cuando me fui en el segundo año, resultó muy complicado y doloroso que un equipo bicampeón dejara fuera a seis o siete jugadores", expresó.

Añadió: "El grupo ya estaba formado y existía unión. Tenías un jugador como Wilmer Aguirre, que es de la casa, y al colombiano Arley Rodríguez, que estaba en buen momento".

Jefferson Farfán fue claro al señalar que un equipo campeón no se debe tocar de manera tan drástica. "Un equipo campeón no se toca. Se puede alternar con algunos jugadores, pero cambiar a siete altera todo, es demasiado".

También reconoció que la forma en la que se dio la salida de varios jugadores fue un golpe duro. "Fue doloroso para muchos la forma en que salieron. Nadie lo esperaba, parecía casi imposible".

Farfán recuerda bicampeonato de Alianza

En medio de sus críticas, Jefferson Farfán también se dio tiempo para recordar una de las etapas más importantes de su carrera: el bicampeonato de Alianza Lima en 2021 y 2022, logrado luego del duro golpe que significó el descenso en 2020.

El exjugador destacó el aporte de referentes como Hernán Barcos y Ramos, además de la experiencia que algunos llevaron al grupo en ese momento.

"Cuando me tocó estar en 2021 y 2022, intentamos ayudar al grupo desde la experiencia que teníamos algunos jugadores, como Barcos, Ramos y yo. Se decía que era un equipo de segunda, pero logramos salir campeones en 2021 y bicampeones en 2022".

Con sus declaraciones, Jefferson Farfán dejó clara su postura al lanzar duras críticas sobre la mala gestión de Alianza Lima en los últimos años. El exídolo íntimo apuntó a decisiones dirigenciales que, desde su experiencia, afectaron la continuidad del proyecto deportivo.