Atentado en Trujillo: "Esa casa estaba deshabitada, ellos sabían donde estaban tirando el explosivo", indica dueño de inmueble

En comunicación con Exitosa, el dueño de la vivienda atacada con dinamita en la urbanización Las Quintanas, en Trujillo, Roy La Rosa Toro, se pronunció sobre el ataque perpetrado el pasado miércoles 3 de septiembre. Según precisó, el inmueble se encontraba deshabitado al momento de la explosión.

Atentado no fue por extorsión

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el también presidente de la Asociación de Mineros Ancestrales del Perú rechazó que el atentado contra su vivienda haya sido por un tema de extorsión, debido a que no recibió mensajes ni llamadas amenazantes. Tampoco se le exigió ningún monto de dinero a pagar.

"Otra casualidad, es que esa casa estaba deshabitada, esa casa estaba en remodelación, ellos sabían a donde le estaban tirando el explosivo, lo único que ellos querían demostrar era que ellos están ahí, viendo lo que hacía", dijo a nuestro medio.

De tal modo, el varón indicó que dicho ataque con explosivo ocurre debido a una labor minera, debido a que se dedica a este rubro. Es así que, brindó detalles sobre lo ocurrido; además, acusó la presencia de "hechos muy raros", por los que narró cuáles fueron estos.

Denuncia hechos irregulares

En tal sentido, Roy contó que todo inició cuando, el 1 de septiembre, le informaron desde la mina en la que laboraba, que oyeron disparos de armamento en el mismo lugar, por lo que supervisaron la zona, efectivamente presenciando disparos hacia la zona donde se encontraba junto a otros trabajadores.

Luego de salir de la labor minera, hicieron contacto con efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) con la finalidad de presentar la denuncia correspondiente. Según indicó, cuentan con la documentación que verifica que dicha mina es de su propiedad. Es así que, acusó a los policías de darles 12 horas a los sujetos armados para que "le quiten su labor minera".

"Al momento de que llega el Ejército, entramos con el Ejército a la labor minera y el 50% de mi trabajo me lo quitaron", indicó. Asimismo, indicó que el 2 de septiembre, por la noche también escucharon disparos y vuelve a llamar a la policía, haciendo una ampliación de la denuncia.

Según precisó Roy La Rosa Toro, el mismo 2 de septiembre, el Ejército del Perú tomó las acciones correspondientes e ingresaron a la mina, produciéndose una emboscada, dejando a tres militares heridos, uno de ello de gravedad. El 4 de septiembre, los militares le dijeron La Rosa Toro que iban a realizar ingresar a la mina que se encontraba tomada por los delincuentes.

Explotaron dinamita antes de operativo en mina

Es así que, estando ya elaborado el plan por parte de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, media hora antes de ingresar a la mina, reventaron la dinamita en su vivienda, la cual estaba deshabitada; por lo que tomó esta acción como un advertencia para que se abandone la operación armada.

Además, el varón denunció que el día 3 de septiembre, hallaron dinamita, la cual fue entregada a la PNP; sin embargo, cuando estos realizan el acta policial, no colocaron la codificación del explosivo.

Al hacer la consulta a Famesa sobre el origen de dicha dinamita, se les indica que el último propietario de la carga fue Minera Poderosa. "¿Qué hacia explosivo de la Minera Poderosa en mi labor que estaba siendo tomada por delincuentes?", cuestionó.

