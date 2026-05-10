Crimen en Ate: Hombre es asesinado con ataque tras ataque con arma blanca en el Día de la Madre

10/05/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Anderson Aquino Quiñones, de 44 años, falleció trágicamente tras ser apuñalado durante una gresca familiar iniciada en la avenida Los Lirios. El sujeto intentó buscar ayuda de manera desesperada, sin embargo, cayó en un grifo ubicado en el kilómetro 11 de la Carretera Central.

El incidente se dio esta noche, lo que obligó de inmediato a las unidades de la Policía Nacional del Perú a movilizarse. El ataque se produjo en medio de celebraciones del Día de la Madre que derivaron en un ataque violento, dejando aterrados a los vecinos y a los transeúntes que pasaban por la zona.

Detalles de la investigación policial

La PNP indicó que el problema habría surgido como consecuencia de una disputa de un grupo familiar de la víctima. De igual forma, las autoridades procedieron a hacer el cerco del área para que los peritos de criminalística puedan recoger todas las evidencias necesarias que servirán en el lugar.

Los investigadores de la Comisaría de Santa Clara se han encargado de las diligencias a fin de que logren obtener la identificación de los perpetradores. Se vienen verificando las cámaras de seguridad del grifo y de las avenidas vecinas para determinar la vía de escape por parte de las personas investigadas por este homicidio.

🚨 #Lima | Un hombre identificado como Anderson Aquino Quiñones murió tras recibir tres puñaladas durante una presunta gresca familiar en Santa Clara. El hecho ocurrió en la calle Los Lirios, en medio de una celebración por el Día de la Madre. pic.twitter.com/DFwaHkTtdU — Cosmos Perú (@TVCosmosPeru) May 10, 2026

El personal de criminalística realizó el levantamiento de pruebas biológicas y restos de evidencia en el lugar, que es la avenida Los Lirios. Este sector es clave para la investigación, ya que los testimonios de los residentes locales indican que fue allí donde se inició la violenta pelea que terminó fatalmente.

Tras recibir los ataques, el hombre caminó varios metros desde la avenida Los Lirios hacia la vía principal. Aquino Quiñones buscaba salvar su vida llegando al establecimiento de servicios Primax.

Inseguridad en la Carretera Central

Este suceso ha incrementado la sensación de inseguridad entre los habitantes del distrito de Ate durante los feriados. Los vecinos exigen mayor presencia de serenazgo y patrullaje policial constante, especialmente en zonas críticas como el kilómetro 11 de la Carretera Central y las urbanizaciones cercanas.

Las autoridades buscan reconstruir los últimos minutos de vida de Anderson Aquino Quiñones mediante las declaraciones de testigos directos. El objetivo principal es esclarecer si hubo más personas involucradas en la gresca familiar y determinar si el ataque fue planeado o producto del momento de tensión.

Finalmente, la comunidad de Santa Clara permanece vigilante ante el avance de las pesquisas que realiza la policía estatal. Se espera que la captura de los culpables traiga algo de paz a una familia que hoy llora la partida de un pariente en el Día de la Madre.