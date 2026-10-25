Félix Moreno destapa el lado romántico de Janet Barboza y abre la posibilidad de casarse: "Me encantaría"

25/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El arquitecto Félix Moreno concedió una entrevista en la que habló por primera vez sobre su relación con la conductora de televisión Janet Barboza. Él se mostró muy emocionado por la conexión que han tenido desde que empezaron su romance e incluso habló sobre la posibilidad de casarse por primera vez, ya que ambos están muy enamorados.

Félix revela el lado romántico de Janet

Félix comenzó diciendo que no le molesta el apodo de «colágeno», aunque declaró que ya no tiene mucho de eso, pues está próximo a cumplir 45 años y la diferencia de edad con Janet es de solo siete años aproximadamente, ya que ella actualmente tiene 52. "A veces le molesto y le digo: 'Eres una robacunas'", dijo entre risas a Trome.

Por otro lado, reveló que no es su primer acercamiento a la televisión, ya que en el pasado ha participado como extra en conocidas series de televisión, como Ojitos hechiceros y Los Vilchez, además de haber participado en algunos comerciales, por lo que el mundo televisivo es algo a lo que está relativamente vinculado.

Consultado sobre la posibilidad de que Janet encuentre alguna conversación comprometedora con otra mujer en su celular, Félix lo descartó tajantemente, asegurando que, aunque muchas personas le escriben, él no les hace caso, ya que está muy centrado en su relación con la «Rulitos».

"Estamos yendo muy en serio. Cuando uno es joven puede pisar el palito, pero equivocarse a estas alturas ya no", indicó.

¿Se viene la boda?

En otro momento de la conversación, reveló que la conductora de 'América Hoy' es hoy una mujer muy cariñosa, detallista y amorosa. También confesó que es celoso dentro de lo normal, pero que ha llegado a entender que ser amable con su público y abrazar a sus seguidores es parte del trabajo de Janet.

Finalmente, al ser consultado sobre la posibilidad de llegar al altar con la conductora, Félix no descartó esa posibilidad. "Un día, escuchando música, le pregunté: "¿Y si nos casamos?". Porque ninguno de los dos nos hemos casado. Ella volteó y me dijo: 'Me encantaría'" .

De esta manera, Félix Moreno dejó en claro que su relación con Janet Barboza atraviesa un buen momento y que ambos están comprometidos con su romance. El arquitecto destacó las cualidades de la conductora y reveló que ya conversaron sobre la posibilidad de casarse, una idea que, según contó, fue bien recibida por la popular presentadora.